捍衛藍色國土！海巡署吉安巡防艦及35噸巡防艇交船

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安平級吉安號巡防艦及35噸級巡防艇交船儀式，並由台中海巡隊隊長蔡崇謀及東部機動海巡隊隊長莊光正代表受贈船模，且結合國人地區認同感，由主委管碧玲、萬里國中校長馮麗慧及金山高中校長陳玉桂等人，共同為安平級巡防艦編號CG609號命名為萬里艦。
海洋委員會主任委員管碧玲表示，安平級巡防艦吉安艦，是以海軍沱江艦藍圖為基礎，進行海巡模組設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米之高壓水砲，另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務，至於武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，以有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土之重責大任。
管碧玲說，目前吉安艦接艦同仁已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，將成為東部地區機動海巡隊繼成功艦後第二艘專責執行台日至台菲海域護漁及維權任務的高速船艦，另外命名下水的萬里艦，未來將配置於北部地區機動海巡隊，專責執行我國北方專屬經濟海域巡弋任務。
而同為籌建計畫最速艇之稱的新型35噸巡防艇，最高船速達45節，具速度快、吃水淺、操縱靈活性高等特性，搭配射程達60公尺之水砲，能有效執行船舶驅離及滅火作業，PP-3512艇將加入台中海巡隊行列，強化海域執法能量。
管碧玲指出，政府推行國艦國造政策，特別編列426億餘元，全力支持海洋委員會執行籌建海巡艦艇發展計畫，於107年至116年計10年期間，打造141艘新式海巡艦艇，該案不僅為海巡帶來更堅強的力量，也為台灣海域加入全新執法艦隊，並向國人宣告，海巡機關將持續秉持保障國權、保障漁權之執法原則，相信海洋委員會及海巡署必能有效捍衛我國藍色國土，確保國人生命財產的安全。