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台灣新聞攝影大賽得獎者出爐！《NOWnews》葉政勳斬獲2大獎項

▲這張照片時間點正值民進黨九合一選舉大敗，主席蔡英文辭去黨主席後，首度與副總統賴清德同匡，畫面呈現黨內勢力變化，更獲得2023 台灣新聞攝影大賽「一般新聞」優選獎。（圖／記者葉政勳攝）
▲這張照片時間點正值民進黨九合一選舉大敗，主席蔡英文辭去黨主席後，首度與副總統賴清德同匡，畫面呈現黨內勢力變化，更獲得2023 台灣新聞攝影大賽「一般新聞」優選獎。（圖／記者葉政勳攝）

記者潘毅/綜合報導

昨（14）日由台灣新聞攝影師協會(TPPA)主辦的「台灣新聞攝影大賽 2023」得獎結果出爐，本屆大賽收集來自全球攝影師共1800張參賽照片，專家們歷經8小時才把最優秀的作品選出。其中《NOWnews今日新聞》攝影記者葉政勳也脫穎而出，斬獲兩項大獎肯定，分別為「一般新聞類優選獎」、「藝術娛樂類優選獎」。

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台灣新聞攝影協會昨（14）日在臉書公布 2023 台灣新聞攝影大賽的得獎者名單，本屆賽事吸引全球攝影師投遞1800張照片參賽，除了年度照片獎(POY)及最佳系列照片(BOP)之外，還包含一般新聞、突發新聞、體育新聞、自然與科技、藝術與娛樂、特色與肖像等等類別。

▲昨（14）日由台灣新聞攝影師協會(TPPA)主辦的「台灣新聞攝影大賽 2023」得獎結果出爐（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）
▲昨（14）日由台灣新聞攝影師協會(TPPA)主辦的「台灣新聞攝影大賽 2023」得獎結果出爐（圖／翻攝台灣新聞攝影協會）
本屆評審小組由5位攝影評論家、教授和資深視覺藝術家組成，最終歷經8小時的仔細討論後，才評選2023 台灣新聞攝影大賽出完整的獲獎名單。其中《NOWnews》攝影記者葉政勳也成功在「一般新聞」、「藝術文化與娛樂新聞類」獲得肯定，皆為優選獎。

▲這張照片是藝人大S和前夫汪小菲離婚後因贍養費發生爭議，當時最荒謬的就是汪小菲想要要回以前買的高級床墊，當時各家媒體必須出動記者在路邊拍攝一塊床墊。本照片也獲得「藝術文化與娛樂新聞類」優選獎。（圖／記者葉政勳攝）
▲這張照片是藝人大S和前夫汪小菲離婚後因贍養費發生爭議，當時最荒謬的就是汪小菲想要要回以前買的高級床墊，當時各家媒體必須出動記者在路邊拍攝一塊床墊。本照片也獲得「藝術文化與娛樂新聞類」優選獎。（圖／記者葉政勳攝）
針對作品得到2個獎項的肯定，《NOWnews今日新聞》攝影記者葉政勳也表示，很感謝評審對於作品的肯定，在即時新聞報導中，平面攝影有其存在的必要性，很開心影像作品能夠獲得重視，有時候一張好照片真的是需要一點運氣成分，能夠拍出好作品給讀者是攝影記者最大的榮幸。另外也特別感謝公司及長官給予發揮的空間，才能獲得這項殊榮。

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