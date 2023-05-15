面試到一半公司倒閉！OPPO挖台廠大將拚「造芯」　自研晶片仍收攤

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據資料顯示，哲庫科技是OPPO旗下的晶片子公司，於2019年成立，原名為守樸科技，在隔年才更名為哲庫科技。哲庫科技總部位於上海，在北京、西安、成都、美國和日本等地成立設計分部，宣布3年內投資500億人民幣進行研發。
OPPO為了造芯運動，採取高薪挖角，前後挖走聯發科前共同營運長朱尚祖、前無線通訊部總經理李宗霖，擔任哲庫科技執行長與營運長，還找來前高通資深產品總監姜波。並祭出高於業界的薪資水準，吸引了來自高通、紫光展銳等晶片設計大廠的資深人員。業界傳言指出，哲庫科技挖了不少聯發科員工，甚至在竹北都有哲庫的辦公室。
據報導，哲庫科技團隊有三千人，主要由三大團隊組成：包括NPU晶片中心、基帶晶片中心、WIFI藍牙晶片中心。
但OPPO這項決定十分突然，先前並未透露一點風聲，不僅三千人一夕之間失業，還有中國網友稱，哲庫科技近日聯繫他面試，順利通過第一輪面試，並約好在12、13日進行後續面試，沒想到就在12日晚間看見哲庫科技公布收攤的消息，讓他直呼「真是面試到一半，公司倒閉了，太戲劇了」。
OPPO在2021年推出首款自研MariSilicon X 圖像處理晶片，2022年12月，發布第二顆自研晶片馬里亞納MariSilicon Y，並計畫今年量產推出自研的應用處理器（AP），還將在2024年推出整合5G基帶的手機SoC（系統單晶片），卻在此時宣布倒閉。
有報導指出，晶片研發相當燒錢，再加上去年以來，美國加碼對大陸半導體管制，以及全球智慧手機市場持續低迷，對OPPO造成巨大壓力。智慧手機復甦時間延後，迫使OPPO做出戰略調整，終止自研晶片的決定。
去年以來，在全球宏觀經濟形勢影響下，消費電子行業持續低迷，手機廠商普遍面臨較大的經營壓力。第一季全球市場智慧型手機出貨量約為2.7億支，年減13%。其中，OPPO出貨量下滑8%。
即使中國加大投資、扶植本土半導體企業，「去美化」力求突圍，但先前武漢弘芯禮聘台積電前共同營運長蔣尚義擔任執行長，一度被認為是中國半導體的明燈，最後卻成為了「千億騙局」收場。如今OPPO宣布終止研發晶片，關閉哲庫科技，再度顯示中國「造芯運動」受挫。