劉至翰襲胸《豪門》女星下場慘了！她「瞪大眼睛」下秒出手教訓
民視8點檔《市井豪門》再添生力軍，劉至翰、廖苡喬、于浩威、吳鈺萱4人加入演出，劉至翰為了演好建設小開，花費6位數治裝，只是初登場就要襲胸周宇柔，被她反扭手臂教訓，劉至翰說這一場戲拍攝前他很緊張，很怕尺度拿捏不當讓對方不舒服，反而周宇柔很大方，都要他直接來，幸好大家一次到位，快速的拍攝完成。
記者羅凌筠/綜合報導
演出劉至翰妹妹的廖苡喬，這一次演出準備參選議員的社運咖，她表示這一次的角色相當吸引人，光看角色介紹到前幾集的腳本，都讓她興奮到睡不著，從造型就有調整成都會工作者的樣子，而讓她開心的是，在8點檔《黃金歲月》中，跟吳鈺萱都演出醫生，這一次兩人在《市井豪門》再度合作，變成議員跟助理，兩人的身高差也讓廖苡喬玩性大發，忍不住對她展開撩功。
忙碌音樂舞台劇演出的于浩威，在劇中飾演劉至翰貼身保鑣「烏秋」，他說烏秋是一種鳥類，個性是非常護主兇悍，就很符合他這一次的角色，是對老闆忠心耿耿的。他分享定裝當天一走到劉至翰旁邊，發現自己好像變矮了，于浩威說自己身高180公分，但怎麼站在身高187公分的劉至翰旁邊，好像變小鳥依人了。
聲音跟長相甜美的吳鈺萱，她也是兒童界天團小芙尼家族的Sandy姐姐，平常活動會去現場帶小朋友唱跳，這一次飾演議員的助理「小A」，她表示雖然自己聲音很輕柔，但會用自己的方式，幫助議員當選， 但她笑說因為自己聲音的關係，剛好跟最近爆紅的戀愛音樂兒歌《小小花園》很像，她也加碼在梳化間帶動跳，讓大家忍不住拍手連連。