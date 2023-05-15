徐懷鈺《浪姐4》挨轟划水！人氣票選竟飆第4名 比賈靜雯多8倍票
陸綜《乘風2023》（又稱《浪姐4》）一播出立即製造許多熱門話題，本季邀請到許多台灣女星參戰，包含陳意涵、賈靜雯、ELLA（陳嘉樺）、A-Lin（黃麗玲）和徐懷鈺，徐懷鈺在第一個公演舞台上卻被批評「划水太嚴重」，還被爆料因此和賈靜雯發生衝突，但在節目組舉辦的人氣票選中，徐懷鈺得票數竟是賈靜雯的8倍，暫居人氣第4名。
記者賴禹妡/綜合報導
近日《乘風2023》播出賈靜雯、徐懷鈺、陳意涵、李彩樺以及王佳宇第一個公演舞台，5人表演唱跳歌曲《路燈下的小姑娘》，但徐懷鈺卻被觀眾抓包舞步明顯跟不上隊友，中途還不時偷看歌詞提示，表情更是僵硬、不自然，整段表演幾乎沒有她的特寫鏡頭。
「徐懷鈺划水」瞬間登上熱搜，有網友推測是徐懷鈺商演太多導致練習不足，這也惹火了日夜努力練習的賈靜雯，徐懷鈺在節目上還一度哽咽道歉，「我也知道我自己表現沒有非常好，讓自己的隊友承受這麼多的壓力，對她們很抱歉」，最終該舞台在千名觀眾中拿到764票。
不過，在節目組舉辦的人氣票選中，第1名為日本女星美依禮芽，票數遠超於其他人，第2名是謝娜，第3名為Ella，第4名就是近期被網友怒罵「划水」的徐懷鈺，不僅贏過陳意涵、A-Lin，還是賈靜雯的8倍之多，引起網路一陣熱議。