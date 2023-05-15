泰國「高富帥學霸」成下屆總理黑馬！前進黨黨魁皮塔受年輕人力挺

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從小掌握豐富資源的他曾在紐西蘭、泰國、美國多地接受教育，皮塔曾自言當他在10多歲時被送到紐西蘭讀書，由於當地沒什麼休閒娛樂，平常打開電視經常就是國會辯論，因此自己在求學階段時常邊寫作業、邊聽紐西蘭總理博爾格（James Bolger）演講。
從泰國名校、國立法政大學商學院取得金融學士學位後，他成功獲得哈佛大學的國際獎學金，同時在哈佛與麻省理工攻讀公共政策碩士與工商管理碩士學位，「首位獲得哈佛國際獎學金」泰國生的頭銜也為他履歷增添一層光環；直到25歲，他因為父親的離世才回到泰國承接家族事業，負責接管已經負債累累的米糠製油公司「Agrifood」，花了兩年讓公司起死回生後，才回歸美國完成碩士學業。
畢業後的皮塔先是在商界闖蕩，學成歸國初期就在有「東南亞Uber」之稱的Grab擔任執行董事，後來又與知名女星楚緹瑪（Chutima Teepanat）陷入熱戀，在這段維持7年的婚姻中，兩人育有1名女兒，儘管楚緹瑪2019年已和皮塔離婚，但此次大選仍出面為其站台表達支持。
皮塔在2019年也開始投身政界，當時他為了新未來黨（或稱未來前進黨，如今的前進黨前身）而披上戰袍，成功當選眾議員，但所屬政黨卻在泰國憲法法庭判決下，於2週後被迫解散，這也是過去13年來，第4個被解散的反軍政府政黨；泰國公共電視報導，未來前進黨在此判決前曾是泰國國會第三大政黨，但在遭政治清算過後，同樣擔任國會議員的該黨執委會成員會失去議員資格，皮塔則把握機會重整旗鼓，迅速成立民主派的前進黨，以黨主席的身份帶領其他反對軍方派系的黨員投入這次選戰。
皮塔的領袖魅力與親民成功使其脫穎而出，此前民調最高的候選人仍是億萬富翁家族、前總理戴克辛么女貝東丹，但皮塔作為知識分子代表，提出不少修改《王室侮辱法》、削弱軍方政治影響力、遏制商業壟斷、支持婚姻平權法案等深受年輕世代支持的政見；與此同時，他也善用社群網路分享該政黨理念與競選活動，同時打造「黃金人設」時常曬出與7歲女兒的互動影像，從泰國前50名黃金單身漢躍升為愛家老爸，光是臉書粉專就有143萬粉絲追蹤。
前進黨本次大選成為「黑馬」的結果與皮塔的率領息息相關，選前民調分析就發現在競選後期，大量年輕支持者熱烈地出席各種皮塔參與的前進黨造勢活動，皮塔本人也在開票結果公佈後表示，願與為泰黨等政黨組成執政聯盟，有意角逐下一任總理之位，誓言成為「所有人的總理」。