才超越德國！中國今年首季擠下日本　成為全球最大汽車出口國

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在去年8月，中國汽車出口就達到30.8萬輛，首次超越世界排名第二、三的德國和韓國。中汽協在今年1月12日也宣布，2022中國出口311萬輛汽車，遠超德國265萬輛，躍居世界第二位。如今短短三個月過去，再傳出今年首季汽車出口表現再超日本。
中國《驅動之家》報導稱，中國自2009年以來，一直是全球最大的汽車市場，但中國汽車消費市場，長期由福斯、通用、寶馬和賓士等外國品牌主導。
若按季度來算，今年首季中國出口汽車為106.9萬輛，日本汽車出口數據為104.7萬輛，顯示中國今年首季汽車出口已超越日本，成為全球最大汽車出口國，若無意外，今年中國很有希望拿下全球汽車出口冠軍的寶座。
中汽協指出，今年第1季，中國汽車出口最大的海外市場依序為俄羅斯、墨西哥、英國、智利和澳洲。中國乘聯會祕書長崔東樹認為，今年汽車出口的主要動力仍是俄烏戰爭下，俄羅斯市場國際品牌全面被中國車取代，以及中國的新能源車出口競爭力提升。據中汽協數據顯示，今年1月至4月新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍。其中4月出口了10萬輛新能源汽車。
不過針對中國成為全球第一大汽車出口國這點，中汽協副秘書長陳士華表示，雖然目前中國汽車出口情況良好，但2023年只度過了四分之一，後續市場也可能存在一些變化。