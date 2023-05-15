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媽媽被「凸出紅線」絆倒跌坐路邊！男星母親節氣到飆罵：太危險了

▲陳鴻透露，母親節當天媽媽在新竹火車站前被「凸起紅線」絆倒的狀況，憤怒質疑相關單位的設計實在太危險。（圖／陳鴻FB）
▲陳鴻透露，母親節當天媽媽在新竹火車站前被「凸起紅線」絆倒的狀況，憤怒質疑相關單位的設計實在太危險。（圖／陳鴻FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

現年56歲的台灣藝人陳鴻，過去曾主持美食節目《阿鴻上菜》讓人印象深刻，更被譽為「師奶殺手」，但在昨（14）日母親節當天，陳鴻就陪著媽媽經過新竹火車站路口時，媽媽卻不小心被路邊突起的紅線絆倒，讓陳鴻氣到不行，呼籲相關單位應該要重視此問題。

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阿鴻在臉書PO文寫下，他當天帶著媽媽路過新竹火車站路口時，卻被人行道與馬路中間「突出的紅線」絆倒，「過程中有兩分鐘疼痛到完全無法動彈令人擔心」，同時也相信母親絕非第一個同樣被絆倒的人。

幸好媽媽只有擦傷而已，但陳鴻仍氣憤對新竹市政府相關單位喊話，「身為一個科技城市無障礙空間之必要，尤其在重點地標百年歷史的火車站附近發生這樣的意外，讓旅客存在內心的陰影一定會影響對家鄉的印象…」

陳鴻更認為，不是每位民眾都像竹科工程師一樣聰明，直接跨過凸出的紅線，「更何況很多手機族非常容易疏忽大意可能造成遺憾，這種隱藏的粗心設計工程實在太危險。」貼文曝光後，讓大家紛紛留言表示，「幸好長輩平安。的確，這個設計真的不適當，但前市長下令的，新竹人也很無奈」、「真的超危險的，老人家最怕摔」、「真可怕，平安沒事就好」、「嚇壞人了，還好只有擦傷，陳媽媽平安。」

▲陳鴻拍下媽媽跌倒的照片作為證據，呼籲新竹市府相關單位應重視此問題。（圖／陳鴻FB）
▲陳鴻拍下媽媽跌倒的照片作為證據，呼籲新竹市府相關單位應重視此問題。（圖／陳鴻FB）

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