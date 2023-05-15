媽媽被「凸出紅線」絆倒跌坐路邊！男星母親節氣到飆罵：太危險了
現年56歲的台灣藝人陳鴻，過去曾主持美食節目《阿鴻上菜》讓人印象深刻，更被譽為「師奶殺手」，但在昨（14）日母親節當天，陳鴻就陪著媽媽經過新竹火車站路口時，媽媽卻不小心被路邊突起的紅線絆倒，讓陳鴻氣到不行，呼籲相關單位應該要重視此問題。
記者詹鎰睿/綜合報導
阿鴻在臉書PO文寫下，他當天帶著媽媽路過新竹火車站路口時，卻被人行道與馬路中間「突出的紅線」絆倒，「過程中有兩分鐘疼痛到完全無法動彈令人擔心」，同時也相信母親絕非第一個同樣被絆倒的人。
幸好媽媽只有擦傷而已，但陳鴻仍氣憤對新竹市政府相關單位喊話，「身為一個科技城市無障礙空間之必要，尤其在重點地標百年歷史的火車站附近發生這樣的意外，讓旅客存在內心的陰影一定會影響對家鄉的印象…」
陳鴻更認為，不是每位民眾都像竹科工程師一樣聰明，直接跨過凸出的紅線，「更何況很多手機族非常容易疏忽大意可能造成遺憾，這種隱藏的粗心設計工程實在太危險。」貼文曝光後，讓大家紛紛留言表示，「幸好長輩平安。的確，這個設計真的不適當，但前市長下令的，新竹人也很無奈」、「真的超危險的，老人家最怕摔」、「真可怕，平安沒事就好」、「嚇壞人了，還好只有擦傷，陳媽媽平安。」