特企／夏日質感好眠！HOLA不插電消暑提案　無負擔升級高級寢具

特企／藝術自由化界線？重新定義Web3社群遊戲世界

▲藝術家不再受限於傳統的創作方式以及銷售模式，與企業品牌的合作模式也為藝術創作帶來更多發展與曝光。（圖/品牌提供）
▲藝術家不再受限於傳統的創作方式以及銷售模式，與企業品牌的合作模式也為藝術創作帶來更多發展與曝光。（圖/品牌提供）

本報訊

現今變化多端的藝術世界裡，多元跨界合作已成趨勢。藝術家不再受限於傳統的創作方式以及銷售模式，與企業品牌的合作模式也為藝術創作帶來更多發展與曝光。藝術家潘奕丞(以下稱P.Y.C.) 即是此領域的佼佼者。設計專業出身的他，擅長整合藝術創作於各領域之中，結合創新、實用、趣味的全新藝術形態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 P.Y.C. 身為「Rakutou 樂鬪」的發起人之一，也是首位合作之藝術家，將帶來一系列的全新作品。「Rakutou 樂鬪」以日本戰國時代一項經濟政策「樂市樂座」的概念做為核心價值。「樂」代表著自由化，將原本只限於某領域的專業能夠轉移發揮，以開放式的格局來打造跨領域的商業模式。

「Rakutou 樂鬪」首場展覽將於2023年5月10-20日的台北「Node 94」展出，展覽融合了自由化的核心概念，與Web3藍籌項目「CloneX」的台灣社群合作，在藝術和Web3社群之間玩出新高度。「Rakutou 樂鬪」的開幕活動將於5月13日下午四點開始，將介紹「Rakutou 樂鬪」項目的核心概念以及展示P.Y.C.的多元創作作品。並邀請到多位台灣極具潛力的新生代藝人：Jenn Lee（設計師）、藍子庭、福地祐介、黃士勛、儲旭、陳萱、顏佑等，將於現場與各式藝術品進行互動。當天也將舉行團隊聯手打造的格鬥遊戲「Rakutou Rule No.1」的電玩格鬥比賽，冠軍將可獲得「Rakutou 樂鬪」獨家獎品。P.Y.C.作為首席藝術總監，創作內容包括平面繪畫作品、數位AR互動藝術、原創設計服飾、原創復古格鬥遊戲和漫畫等。這些作品都展現了P.Y.C.獨特的風格和創造力，以及「Rakutou 樂鬪」對於藝術自由創作的多元結合。

同時也與Podcast界的女子天團「阿路八」合作，打造原創復古經典的橫向捲軸冒險遊戲。遊戲中的角色以路嘉欣、趙逸嵐以及P.Y.C.為原型進行破關冒險，遊戲中的怪物由「阿路八」提供草圖，再由P.Y.C.進行製作，遊戲內容充滿趣味可愛的元素。P.Y.C.的創作風格深受明星藝人喜愛，也成為凱渥集團首位簽約的藝術家。未來可預期與更多明星藝人進行跨界合作，迸出全新火花。

此次「Rakutou 樂鬪」展覽最核心的價值在於藝術跨領域的可能與實現，使觀賞者
直接感受到藝術創作的自由度。其中的格鬥遊戲「Rakutou Rule No.1」從故事發想、漫畫創作到遊戲機台與遊戲設計，結合了藝術、虛實和遊戲等元素並緊扣在一起，目的在於復興過去的遊戲體驗、開創虛擬世界與實體世界的整合。「Rakutou 樂鬪」的目標在於重新定義Web3社群的遊戲世界與體驗，未來計畫開放更多Web3項目方參與，現實化虛擬世界中的收藏品，讓全世界的NFT持有者都能夠進行有趣的互動和交流。這將是一個極具意義和價值的交流平台，可以讓更多的人能夠了解藝術和Web3社群之間的聯繫，並且參與到這個激動人心的藝術生態系統中。

「Rakutou 樂鬪」今年總共有三場展覽。第二場為海外展覽，將與日本著名實業家遠山先生創辦之藝術電商「Chain Museum」合作，於6月15-25日舉辦在美術館及畫廊林立的東京六本木中心「ANB Tokyo」。第三場將來到南台灣的藝文重心高雄駁二藝術特區，於6月22日-7月11日持續展出更多意想不到的藝術自由體驗。

特企／2023年全台自慰行為調查　六都「這縣市」女性次數居冠

特企／MAGEASY掛繩系列換裝上陣！潮流新色突顯時尚個性

特企／南科第一環「遠雄綠禾」　VIP幸福派對回饋住戶

特企／青春山海線　貢響山海祭5/20-6/11春夏隆重登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀