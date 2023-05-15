特企／藝術自由化界線？重新定義Web3社群遊戲世界

我是廣告 請繼續往下閱讀
「Rakutou 樂鬪」首場展覽將於2023年5月10-20日的台北「Node 94」展出，展覽融合了自由化的核心概念，與Web3藍籌項目「CloneX」的台灣社群合作，在藝術和Web3社群之間玩出新高度。「Rakutou 樂鬪」的開幕活動將於5月13日下午四點開始，將介紹「Rakutou 樂鬪」項目的核心概念以及展示P.Y.C.的多元創作作品。並邀請到多位台灣極具潛力的新生代藝人：Jenn Lee（設計師）、藍子庭、福地祐介、黃士勛、儲旭、陳萱、顏佑等，將於現場與各式藝術品進行互動。當天也將舉行團隊聯手打造的格鬥遊戲「Rakutou Rule No.1」的電玩格鬥比賽，冠軍將可獲得「Rakutou 樂鬪」獨家獎品。P.Y.C.作為首席藝術總監，創作內容包括平面繪畫作品、數位AR互動藝術、原創設計服飾、原創復古格鬥遊戲和漫畫等。這些作品都展現了P.Y.C.獨特的風格和創造力，以及「Rakutou 樂鬪」對於藝術自由創作的多元結合。
同時也與Podcast界的女子天團「阿路八」合作，打造原創復古經典的橫向捲軸冒險遊戲。遊戲中的角色以路嘉欣、趙逸嵐以及P.Y.C.為原型進行破關冒險，遊戲中的怪物由「阿路八」提供草圖，再由P.Y.C.進行製作，遊戲內容充滿趣味可愛的元素。P.Y.C.的創作風格深受明星藝人喜愛，也成為凱渥集團首位簽約的藝術家。未來可預期與更多明星藝人進行跨界合作，迸出全新火花。
此次「Rakutou 樂鬪」展覽最核心的價值在於藝術跨領域的可能與實現，使觀賞者
直接感受到藝術創作的自由度。其中的格鬥遊戲「Rakutou Rule No.1」從故事發想、漫畫創作到遊戲機台與遊戲設計，結合了藝術、虛實和遊戲等元素並緊扣在一起，目的在於復興過去的遊戲體驗、開創虛擬世界與實體世界的整合。「Rakutou 樂鬪」的目標在於重新定義Web3社群的遊戲世界與體驗，未來計畫開放更多Web3項目方參與，現實化虛擬世界中的收藏品，讓全世界的NFT持有者都能夠進行有趣的互動和交流。這將是一個極具意義和價值的交流平台，可以讓更多的人能夠了解藝術和Web3社群之間的聯繫，並且參與到這個激動人心的藝術生態系統中。
「Rakutou 樂鬪」今年總共有三場展覽。第二場為海外展覽，將與日本著名實業家遠山先生創辦之藝術電商「Chain Museum」合作，於6月15-25日舉辦在美術館及畫廊林立的東京六本木中心「ANB Tokyo」。第三場將來到南台灣的藝文重心高雄駁二藝術特區，於6月22日-7月11日持續展出更多意想不到的藝術自由體驗。