綠電、儲能雙題材加持　雲豹能源股價站上百元大關

法人分析，因創新板近期獲外資青睞，合格投資人戶數已突破19萬大關，規模日益擴增，且證交所從5月2日起將創新板公司納入TAIEX成分股，對交易動能具正面效果；此外，國內綠電與儲能需求續增，法人看好多元佈局再生能源產業的雲豹能源，經營項目包含太陽光電、離岸風電、儲能及綠電交易，長線將持續看多，後勢可期。
夏季高峰用電量即將來臨，今年5月初高雄8天內3度停電引發民怨，另外適逢2021年513與517全台大停電2週年，全台各地發生數次無預警停電，再再凸顯台灣儲能系統與智慧電網建設的重要性。
近年跨足儲能領域的雲豹能源，目前已有兩座全台單一最大儲能案場共200MW已開工，預計於今年至明年間完工，工程款總金額超過70億元規模，全案完工後2025年將佔全台併網型儲能市場20%。
除了儲能需求激增，綠電憑證也是企業與政府機關高度關切議題！根據經濟部標檢局最新統計，2022年全年賣出92.6萬張綠電憑證，台積電買下其中74%，將近四分之三，使得中小企業面臨綠電一度難求挑戰。雲豹能源已搭上售電列車，子公司天能綠電目前將集團所持有之太陽光電轉供至國內各企業客戶，累計超過100MW，並協助企業客戶綠電轉供，累計簽約轉供達8億度，對照去年全台綠電轉供度數11億度需求，簽約轉供量與營收挹注將備受關注。
雲豹能源今年第一季財報表現也在太陽光電、儲能系統、水處理等相關工程收入挹注下，合併營收達新台幣9.39億元，合併稅後淨利8591萬元，較去年同期成長62%，每股稅後盈餘0.72元，較去年同期成長64%，首季獲利強勁成長，預期在國內綠能政策及企業再生能源需求帶動下，今年營運動能持續向上，挑戰百億年營收，持續成為法人投資焦點。
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