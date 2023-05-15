特企／LG官方線上商城祭「週年會員日」 　教你如何省荷包

通膨時代萬物皆漲，又適逢報稅季，想買家電又不知道該如何省錢嗎？LG官方線上商城歡慶兩週年，於5月5日至21日推出「週年會員日」活動，指定商品快閃優惠最高65折起1，只要透過LINE購物進入LG官方線上商城，不限金額，結帳後還可加碼獲得LINE POINTS 15%回饋金（最高回饋1,500點）。
除了指定商品快閃優惠之外，活動期間更推出全館指定商品單件88折、兩件85折起，平常較少祭出優惠的商品也通通都在折扣行列，InstaView™敲敲看門中門冰箱、LG Objet Collection調和美學傢電系列、LG OLED evo C2 極致系列通通享有折扣，買越多、折越多，LG幫你省荷包減壓力。買家電最怕花了錢又不適用！家電到底怎麼買最超值？LG為你打造美好居家生活，挑選家電再也不走冤枉路！
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讓家中空間畫龍點睛，大型家電不僅需要考量性能，整體質感也別忽略！居家視聽生活必備的LG OLED evo C2系列為畫面注入層次及質感，搭載α9 第五代 AI 4K影音處理晶片，畫面細膩讓視覺效果更升級，搭配極致纖薄邊框，在家享受時完全沉浸在電視時光之中，尺寸最齊全，從 42 吋到 83 吋都有，不論是想要玩遊戲或是追劇都合適；此外冰箱更是廚房不可或缺的家電，選購冰箱時總是著重保冷以及容量，InstaView™敲敲看門中門冰箱擁有獨家技術LinearCooling™ 精準溫控，有效鎖住食物新鮮度，搭載DoorCooling+™ 四方吹冷流+™讓冷流更均勻、更快冷，敲敲看門中門設計只要輕敲兩下就可以看見冰箱內部，不用打開門就可以先挑選食物，看準再拿更省電，最重要的是變頻壓縮機保固高達10年，為精打細算的消費者首要選擇。活動期間凡購入LG OLED evo C2或InstaView™敲敲看門中門冰箱系列即可享88折優惠。
一機多用 必Buy高CP家電
家中空間有限，一機多用的家電為你省空間省時間！梅雨季即將到來，每天都在看天氣計算哪天才能曬衣服嗎？LG免曬衣乾衣機讓你再也沒煩惱，除了乾衣還可以有效殺菌、除蟎，達到二次清潔。LG Styler蒸氣電子衣櫥透過獨家 TrueSteamTM 蒸氣技術進行衣物護理，且一機三除：除菌、除臭、除濕，輕鬆在家輕乾洗，將門打開還能除濕室內空間。活動期間凡購入LG免曬衣乾衣機（WR-90VW）即可享87折優惠；Styler 蒸氣電子衣櫥 PLUS(B723MR)最高可享71折優惠。
省時家電 必Buy高效率家電
時間就是金錢，聰明選擇家電讓你省時又省力！換季過敏人人有，吸塵器成為每人家中必備的家電之一，LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器只需拇指輕按開關一下就可以調整吸力，吸地時也無須長按，搭配四段式伸縮集塵管，讓打掃更輕鬆方便，此外更搭智慧變頻馬達與軸向渦輪氣旋技術TM，達到超強吸力，具備5道過濾系統有效過濾99.9%懸浮微粒2，可水洗的濾網常保衛生乾淨，並配有可替換式長效電池，讓打掃一鼓作氣不中斷。活動期間凡購入LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器（A9N-CORE）即可享65折優惠。
LG CordZero™ A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器搭載自動除塵系統，只要將吸塵器放上智慧集塵收納充電座就會自動清理集塵盒，灰塵再也不沾手、不亂飛，還有UVC紫外線殺菌可以減少集塵袋內灰塵表面細菌孳生，更具備智慧雙旋濕拖吸頭™可乾吸、濕拖一次完成，清潔更省時，還可透過ThinQ™ App即時確認濾網狀態以及電池壽命，時時刻刻都能確保效能。活動期間凡購入LG CordZero™ A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器指定型號最高可享88折。