T1／獵鷹抱怨末節吹罰　光哥回應：不知道裁判下一場要怎麼去吹

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次節雙方仍廝殺得難分難解，節奏相當快，雙方不斷在分數上拉鋸，兩隊兩分球命中率都相當高，不過獵鷹此役上半場壓制住對手的快攻得分，讓中信只靠轉換得到3分，兩節打完以58:57在客場領先。
易籃再戰後，中信單節投進5顆三分球，但也發生6次失誤，而且無法打出擅長的攻防轉換，節奏也被獵鷹給控制住，結果三節打完分差進一步被拉開到5分。
但是末節獵鷹突然陷入得分荒，在長達2分鐘的時間裡沒有得分，讓中信打出6:0的攻勢反超比數。比賽進入最後3分鐘，特攻領先6分，阿巴西在快攻中上籃得手，幫助球隊再拿2分。
最後1分20秒獵鷹喊出暫停，但設計出來的外線空擋，胡凱翔未能把握，中信在接下來的比賽消耗時間，終場雙方以10分之差分出勝負，獵鷹本場外線40投7中，成為落敗主因。
克力斯末節得到12分，全場得到24分，攻防兩端都做出巨大貢獻；艾德攻下21分10籃板，阿巴西18分7籃板3助攻，林韋翰14分11助攻。獵鷹方面，布拉22分18助攻，德古拉15分15籃板。
賽後獵鷹主帥劉孟竹表示，「我覺得我們打得非常非常好，球員今天算贏球，原因我就不多說。肯定他們這兩場的表現，在我心目中他們贏下了比賽。」他進一步補充表示，他認為末節有一些回合的判決不利於球隊，也影響了最終勝負。
而對此李逸驊則表示，「今天贏球真的是非常開心，我以球員為榮，林韋翰頭、心臟和膝蓋都痛，金恩則是頭暈。這樣某一隊教練還說裁判吹得很爛，那我真的不知道裁判下一場要怎麼去吹。數據都不用看，我想我們的拚戰精神，球迷都看的到。」
這場比賽團隊犯規中信24:19更多，而獵鷹獲得罰球數則33:14領先。