綠釋善意暫緩再生醫療雙法三讀　柯建銘：另定期處理

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立法院社會福利及衛生環境委員會日前雖初審通過，但朝野對於倫理是否列入立法目的、法案用詞定義、胚胎幹細胞禁止範圍等關鍵條文意見分歧。其中，再生醫療法草案最關鍵的第9條條文，賦予醫療機構執行再生技術免申請藥證的排除條款，遭質疑規定過於寬鬆。
雖然委員會初審通過再生醫療製劑條例草案，再生製劑藥證有效期限為5年、招募廣告不得有誇大等條文，但朝野對於製劑分類、部分違規罰等未達成共識。
立法院長游錫堃5月10日召集朝野黨團協商，朝野對於再生醫療雙法的法案用詞定義等關鍵條文，均無法達成共識，保留至院會處理，而16日的院會討論事項有納入再生醫療雙法。
不過，在野黨立委提出質疑，希望再多些時間協商及討論。時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天受訪表示，再生醫療雙法草案攸關全民醫療權利保障，與財團利益勢必有所衝突，行政院版草案條文過於寬鬆，無法確保安全、品質及有效性，不希望包裹偷渡讓民眾當白老鼠的法案。
國民黨發言人林家興透過新聞稿表示，再生醫療法草案引發社會爭議、學界抵制，竟然最快明天就要通過，草案甚至有「開大門條款」等，民進黨根本是政治凌駕醫學。
柯建銘今晚受訪時表示，政府有做相關管制措施，法案經過縝密討論，絕對不是亂搞，更沒有把民眾當作白老鼠。
柯建銘說，這是民生法案，也是救人的法案，大家要理性、冷靜看待，況且法案已經討論（走）了5年，用政治手段抹黑，不道德。
至於明天立法院會是否處理，柯建銘表示，要協商沒有問題，但「不能建立在只有你說的才是對的協商」，「我們另定期處理」，再協商沒問題。
柯建銘指出，衷心希望不要抹黑攻擊，因為這對民眾健康、醫療產業發展不好，這也是救人的法案，全世界都是這樣，如果這樣搞，難道不用做再生醫療。（編輯：謝佳珍）1120515