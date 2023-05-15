女戰狼吃鱉？華春瑩推特「大外宣」 逾萬名中國網友不買帳回嗆
中國外交部長助理兼新聞司長、發言人華春瑩，以其在推特上「直言不諱」的大讚中國政府出名。日前她又發佈一則貼文比較中美投資項目，續稱中國政府「照顧人民」，美國則「花錢發動戰爭」；然而該貼文被官媒環球網微博轉發後，引來逾萬則中國網民的不買單留言回嗆，要求中國政府應該支付醫療費用，進行「全民免費醫療」。
國際中心楊智傑／綜合報導
華春瑩13日在推特發布一則對比圖，拿中國與美國做對比，圖內引用《美聯社》與中國《新華社》的數據指出中國2012至2020年投入2460億美元（約新台幣7兆5千億元）扶貧，而美國則是投入2兆美元（約新台幣61兆元）在阿富汗與伊拉克戰爭的費用。
官媒《環球網》微薄當天隨即轉發並稱美國打著維護「民主、自由、人權」的旗號，在全球製造一連串血案，反觀中國，只用8年時間將9899萬貧困人口帶入全面小康社；不過評論區卻出現高達1.7萬條網友留言回應「全民免費醫療最重要」，喊話中國當局提高民眾醫療福利。
推特帳號「李老師不是你老師」更是發現，這些不買單華春瑩大外宣、要求「全民免費醫療」的網友心聲竟然全數「被消失」，多數留言都被網管刪除，只留下100多則的認同官方論調的留言；不過在原始推文的留言區中，中國網友不斷仍翻牆回嗆「果然禁評了」、「人民存在銀行的錢都取不出來了」、「皇城又是一片祥和」。