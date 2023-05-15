FEniX被問同時愛上一個女孩該搶還是退？5人答案很優秀
▲全方位實力男團FEniX成員夏浦洋、曹家齊（前排左至右），以及李承隆、MAX徐彭臒與陳峻廷（後排左至右）正式推出首張同名專輯。（圖／LiTV、踢帕娛樂提供）
記者楊穎軒／綜合報導
2023-05-15 21:13:58
來勢洶洶！全方位人氣男團FEniX五位成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX（徐彭臒）與李承隆，自推出首張同名正規專輯後，一路以來深受「救火隊（官粉名）」強大支持，加上新歌曲曲動聽，因此讓FEniX專輯口碑與銷售直線上升，為感謝粉絲，5帥宣布將在5/21（日）下午兩點於台中廣三SOGO舉辦簽唱會，消息一出粉絲又驚又喜，滿心期待，「當天全台人流出現火紅區塊將座落在這裡！」日前FEniX接受LiTV訪問，聊到作品舞步被粉絲拿來致敬範本，有別於其他藝人難免小藏私，沒想到，FEniX毫不吝嗇之餘還樂見切磋，浦洋大方讚賞，家齊附和這是難得的精神延續，MAX則勉勵：「我覺得萬事起頭難，不怕你去做，只怕你不做，只要做才會知道你喜不喜歡這件事情，值不值得，所以開始是最重要的，加油！」
逢宣傳期工作滿檔，讓要求甚高的FEniX壓力不小，成員總是趁空檔彼此談心抒壓，默契也從一次次瞭解中更圓融，身為精神小隊的MAX搞笑說：「我就說怎麼樣？有問題是嗎？來！開會！現在來開會！」隨後表示5人5種個性，過程中放寬心態也學會包容，加上男生率直個性，因此不會累積情緒太久，此話一出沒想到遭峻廷俏皮反撲：「不是『包容』是『習慣』了！」5帥一搭一唱兼互相漏氣，無疑印證好情誼，因此問到YT百萬新歌「Look At Me」，當中MV某橋段是他們期待某位女孩能看向自己，若哪天真遇到同時心儀一個女孩，自己又愛的要死時，當面對4位好兄弟，各自會選擇爭取女孩？還是選擇退讓？這麼刁的問題，承隆不二話果斷表示「愛情放兩旁，兄弟擺中間。」峻廷也說：「我覺得愛情是勉強不來的，主要還是看對方怎麼想，如果你今天愛她愛的要死要活，但她不愛你，你們這段感情也是不成立。」將發球權交給女孩選擇，果然FEniX的貼心很細膩！ ▲FEniX的家齊、承隆、浦洋、MAX與峻廷（由左至右）異口同聲表示，若一起愛上同個女生，他們將其選擇權交給女生決定。（圖／LiTV、踢帕娛樂提供）
專輯獲得廣大救火隊支持，FEniX感性的一再謝謝大家，將所有榮耀歸功於辛苦的團隊打造，承隆更提及一位從比賽至今便不離不棄，為自己成長做紀錄的粉絲，「她最後把那本日記遞給我，我想跟她說，我有把日記看完...所以很謝謝她！」而他們也期許未來演藝之路拓寬，除了歌唱外，也能延伸至戲劇演出上，說到想挑戰拍戲，峻廷則驚喜表示，日前看到本命偶像周星馳在IG回覆他的訊息，開心到直接飛天，「我就打了那個他之前在《賭聖》裡面，對著V8講的一段話，『記得打我的號碼三三四五六七八』那一段，我就留言，然後他就有回，當時太激動了，他一回的時候，我馬上截圖丟到群組！」峻廷炫耀的說，當然要是有天能榮幸合作，峻廷也害羞表示不敢想對戲，能在星爺身邊就很滿足，完全像個小小粉絲。
隨著5月母親節，FEniX聊到媽媽，所有成員一致指峻廷的媽媽跟峻廷很像，屬於可愛陽光類型，「我媽跟我幾乎是一個樣，話非常多，但唯一一點跟她不一樣的，就是她唱歌很好聽！」峻廷自謙說；浦洋、家齊與承隆的媽媽很像換帖的死黨，毫不猶豫給予自己滿滿支持，而MAX則形容媽媽宛如教科書，給了正向與反向思維，以及懂得世上沒有人是第一次走路不跌倒的，「她讓我看到一個觀念，凡事都有第一次，你可以失敗、你可以錯誤，但你一定要學會怎麼爬起來，她其實也是影響我很深的人。」這番話，也讓其他成員覺得是值得咀嚼的「金句」。至於聊到私下誰個性像媽媽？浦洋覺得MAX屬於照顧型媽媽，大小事都能聊，而正能量熱情型媽媽，峻廷則認為是浦洋，MAX說：「浦洋是會說，肚子餓不餓？可以去我家吃飯！」此話一出，瞬間連工作人員都一起大喊「餓」，而浦洋也大方歡迎：「沒問題！來！」LiTV專訪全方位男團FEniX免費收看網址：https://bit.ly/3W9wAkV ，或更多詳情請上LiTV粉絲團：https://www.facebook.com/LiTVfans/ 查詢。 ▲FEniX私下媽媽什麼模樣？浦洋（中）、家齊（左二）與承隆（右二）的媽媽很像換帖死黨，峻廷（左一）的媽媽跟自己最像，而MAX（右一）的媽媽影響他最深。（圖／LiTV、踢帕娛樂提供） VIDEO