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飯前吃藥要提早多久？飯後吃又要等多久？藥師解密

飯前吃藥要提早多久？飯後吃又要等多久？藥師解密
飯前吃藥要提早多久？飯後吃又要等多久？藥師解密

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】面對藥品，您是否曾對服用時間感到困惑？為了幫助民眾建立正確的服藥時間觀，食品藥物管理署（下稱食藥署）請到臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區的吳柏翰藥師來為民眾加以說明。

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吳柏翰藥師指出，不只是西藥，中藥的服藥時間也有許多注意事項，民眾可從飯前服藥、飯後服藥與飯中服藥三個時間點加以了解：

1.飯後服藥：飯後是指吃飯後1小時內要吃藥。因為有些藥品吃完後會有腸胃相關副作用，若在飯後服用可減少副作用發生，例如：非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。另外，維生素、鐵質補給也應在飯後服用，可達到更好的吸收效果。中藥類藥品如屬祛風濕、清熱解毒類藥品，建議在飯後服用，降低腸胃道的刺激，若是治療胸膈以上部位（如：心、肺）的中藥方藥，在飯後服用可增加藥效。

2.飯前服藥：飯前是指吃飯前30分鐘至1小時或飯後2小時以上。有些藥品容易被食物影響吸收，所以需飯前吃，如：甲狀腺素藥品（levothyroxine）。有些藥品需空腹吃，與藥效發揮時間有關，如：血糖藥在飯前吃以降低餐後血糖。中藥補氣、補益藥，驅蟲劑，建議在飯前吃以增加藥效發揮及吸收。

3.飯中服藥：有些藥品隨餐服用可增加效果（在吃完藥後立刻吃飯或是吃第一口飯之後吃藥），如部分血糖藥（Alpha-glucosidase inhibitors）。另外也有部分藥品和食物併服時吸收效果更好，例如，部分抗肝炎藥品（Tenofovir alafenamide）。中藥有些方劑與食材一起烹煮食用，更加相輔相成，可促進藥效抵達作用部位，如四神湯（山藥、芡實、茯苓、蓮子等）。

食藥署提醒，了解不同時間的服藥原理，可幫助民眾建立良好的服藥觀念，更可在服用後提高藥效，幫助您儘早恢復健康。

文章連結：https://reurl.cc/qk7kOD   （文章來源／食藥署）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57768

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