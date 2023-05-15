飯前吃藥要提早多久？飯後吃又要等多久？藥師解密

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1.飯後服藥：飯後是指吃飯後1小時內要吃藥。因為有些藥品吃完後會有腸胃相關副作用，若在飯後服用可減少副作用發生，例如：非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。另外，維生素、鐵質補給也應在飯後服用，可達到更好的吸收效果。中藥類藥品如屬祛風濕、清熱解毒類藥品，建議在飯後服用，降低腸胃道的刺激，若是治療胸膈以上部位（如：心、肺）的中藥方藥，在飯後服用可增加藥效。
2.飯前服藥：飯前是指吃飯前30分鐘至1小時或飯後2小時以上。有些藥品容易被食物影響吸收，所以需飯前吃，如：甲狀腺素藥品（levothyroxine）。有些藥品需空腹吃，與藥效發揮時間有關，如：血糖藥在飯前吃以降低餐後血糖。中藥補氣、補益藥，驅蟲劑，建議在飯前吃以增加藥效發揮及吸收。
3.飯中服藥：有些藥品隨餐服用可增加效果（在吃完藥後立刻吃飯或是吃第一口飯之後吃藥），如部分血糖藥（Alpha-glucosidase inhibitors）。另外也有部分藥品和食物併服時吸收效果更好，例如，部分抗肝炎藥品（Tenofovir alafenamide）。中藥有些方劑與食材一起烹煮食用，更加相輔相成，可促進藥效抵達作用部位，如四神湯（山藥、芡實、茯苓、蓮子等）。
食藥署提醒，了解不同時間的服藥原理，可幫助民眾建立良好的服藥觀念，更可在服用後提高藥效，幫助您儘早恢復健康。
文章連結：https://reurl.cc/qk7kOD （文章來源／食藥署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57768
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