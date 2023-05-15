賴清德直播介紹競辦總幹事　曝潘孟安勝任2理由

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（15）日晚間同框屏東縣前縣長潘孟安與競總發言人郭雅慧，一同於臉書與YT直播，桌上擺滿特色小吃，三人邊吃邊聊，以輕鬆的方式與支持者互動。賴清德說本次直播是要慎重介紹潘孟安出場，強調潘過去「戰無不勝、攻無不克」，在任內都有很好的表現，其次是他關心弱勢且出身基層，政策會更符合基層需要。 也強調本次選戰關乎台灣未來，影響民主憲政體制是否延續、後代子孫幸福與印太和平穩定，以潘的本領，「相信一定能好好打贏這場選戰。」
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日於臉書和YT直播，說明潘孟安擔任其競辦總幹事，基於禮節與尊重要慎重介紹他出場，特別準備許多特色小吃，包括涼麵、刨冰、飲料、章魚燒、甜不辣與燒烤，更打趣說邀請潘孟安「說不定是鴻門宴。」而潘孟安也特別「產地直送」奉上第一批的玉荷包給大家品嚐。
賴清德也解釋為何找潘孟安擔任總幹事，首先潘孟安擔任代表、議員、立委與縣長時，「戰無不勝、攻無不克」，在每個位置都有很好的表現，特別在縣長任內榮獲《遠見》與《天下》評比為五星縣長，且擁有很好的選戰經驗，是擔任總幹事的首選。
另一點為潘孟安非常關心弱勢，賴清德回憶自己擔任立委時，潘孟安借了很多次的黨團辦公室，當時很好奇為何都是潘在借辦公室舉辦記者會，後來才知道都是為了屏東縣農漁民與弱勢，且潘出身基層，未來政策將更符合基層需要。
而潘孟安被問及本次選戰策略，提到這場選舉對台灣而言很重要，就是「要拚才要贏」，賴清德也強調，這場選戰攸關台灣未來，將影響民主憲政體制能不能延續、後代子孫幸福與印太和平穩定，相信以潘孟安的本領，「一定可以好好打贏這場選戰！」