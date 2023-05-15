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觀光產業低迷　林富男提積極推動國際合作6建議

▲南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林富男認為，交通部觀光局今年無法達成kpi，還是非經濟因素而影響到經濟，屬於非戰之罪。（圖／記者郭俊暉攝，2023.5.15）
▲南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林富男認為，交通部觀光局今年無法達成kpi，還是非經濟因素而影響到經濟，屬於非戰之罪。（圖／記者郭俊暉攝，2023.5.15）

記者郭凱杰、郭俊暉／高雄報導

立法院今(15)日邀請交通部報告「疫後國際航線規劃及全台整體觀光行銷規劃及願景」。會中立委李昆澤提到，按照國際上的預估，台灣今年觀光客人數應有900萬人次，觀光局今年kpi只訂600萬，已經屬於低標。南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林富男認為觀光局今年無法達成kpi，還是非經濟因素而影響到經濟，交通部觀光局確實屬於非戰之罪。

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古云，「覆巢之下無完卵」應是兩岸複合性關係緊張，肇致雙邊產業發展低迷最好的寫照。林富男認為，兩岸關係緊張不解，也對台灣觀光產業造成了長期不確定性和不穩定性。因此，政府也應該思考長遠發展的方向。同時，針對不確定因素制定應變策略，以減少其對觀光業的影響。

林富男強調，有五大因素今年觀光局肯定無法達成600萬人次來台觀光的kpi。首先是今年是總統大選年，其次是，兩岸關係緊張局勢加劇以及美中關係複合性緊張。再來就是俄烏戰爭地緣政治緊張，另一個因素則是世界各國通貨膨脹。這五大因素就很難讓觀光局達成今年所訂的600萬人次來台觀光。

「兩岸關係緊張，台灣觀光產業遭受了嚴重打擊，陸客確實曾是台灣觀光的主要客源地之一，因此在這種情況下，台灣政府必須積極尋找其他客源地。」林富男說，台灣觀光產業發展政策，如何能學得像日本、泰國、新加坡，這實在是產官學研的一大課題。就泰國而言，觀光產業收入竟能占GDP 20%。

台灣政府需要思考更多創新的策略來吸引來自各國旅遊客源。林富男也建議應該注重推廣台灣豐富的文化、自然資源、特色美食、休閒活動等各種旅遊資源，並且針對不同國家旅客推出相應的行銷策略。此外，也應該加強與國際旅遊業者合作，增加台灣在國際旅遊市場上曝光率。例如：加強投資對本地觀光產業2.0版的發展、鬆綁觀光發展的法令，以及開拓新興市場和客源地。此外，也應該積極改善兩岸關係緊張，制定應變策略，讓政治、政策更加穩定，以減少不確定因素對觀光業的影響。對此，林富男提出六點建議：

1. 積極發展國內旅遊市場：透過活絡國內旅遊市場，鬆綁觀光發展不必要的法令，減少對外依存度，降低因兩岸關係不好所受的影響。

2. 提升觀光產業發2.0：加強挹注觀光產業發展投資，提升觀光優質產品，讓旅客有更好旅遊體驗。透過提高旅遊經濟收益，增加觀光產業利潤，提升國際競爭力，吸引更多遊客。

3. 推出獎勵措施：透過推出獎勵措施，吸引更多國際旅客來台灣旅遊，例如提供旅遊折扣、搭乘航海運具、大眾運輸工具優惠等。

4. 建立兩岸觀光交流機制：活化小兩會的運作，促進兩岸觀光交流機制，透過相互交流和合作，改善兩岸關係和諧發展。但更重要的還是政治要穩定。

5. 積極推動國際合作：透過與其他國家合作，增加旅遊市場多元性和穩定性，減少對兩岸關係的影響，進一步促進產業發展。

6. 最後還是增加勞動力：台灣觀光產業嚴重缺工，缺工已達國安問題。大家已經喊的震天雷響，可是仍然缺工，政府必須拿出嚴肅的態度與方案，來解缺工的問題。

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