泰國前進黨掃街謝票　選民盼組閣帶來新希望

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最大在野黨為泰黨（Pheu Thai）在此次選舉中最被看好，選前多個民調顯示為泰黨支持率始終保持領先，前進黨（Move Forward）緊追在後，沒想到昨天選舉票數開出來，前進黨一舉囊括151個席次，成為最大黨。
前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat） 今天宣佈前進黨將和為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）以及自由泰黨（Liberal Thai）結盟，組成聯合政府。
清新且具有改革理念的前進黨在像曼谷這樣的都會區特別受歡迎，曼谷33席區域眾議員前進黨橫掃了32席，皮塔今天傍晚帶著32位當選人從民主紀念碑前以車隊掃街方式沿路謝票，這是前進黨勝選後首個謝票活動，吸引無數支持者包圍車隊，沿路尖叫拍照，或爭相跑到車子前獻花和要皮塔的簽名，把老城區擠得水洩不通。
皮塔的車隊接著停在曼谷市政府前，皮塔對著現場上千名支持者發表簡短演說，他表示，新的一天已經來臨，新的一天為泰國帶來希望和光明，只要大家攜手，什麼都有可能實現，「 此刻是我人生最榮幸的一刻，去服務民眾。」
皮塔今天早上已經表示他準備好擔任總理，他也向群眾保證，所有前進黨在選前許下的承諾和計畫都會實現，「 前進黨組閣是確定的！」
曼谷帕卡農（Phrakanong）和邦納（Bangna）選區議員當選人皮亞拉（Piyarat Chongthep）告訴中央社，前進黨可以勝選他不意外，不過席次超乎本來的預期，他認為前進黨勝選的原因在於政策非常直接，而且讓民眾有感，能夠解決新世代面臨的問題；對於組閣後的挑戰，皮亞拉認為是要和過去的舊勢力交手，但他們會全力以赴。
今年31歲的選民娜奇查（Nachicha Kruaysawad）表示，她支持前進黨是因為國家需要改變，泰國有很多資源，應該要讓有能力且聰明的人來治理國家，讓泰國站上國際，前進黨組閣成功後，她認為優先要解決的就是教育平等權以及兒童營養午餐的問題。
38歲的巴拉梅（Baramesh Prempornviput）說，現在每個人都感到泰國有希望，也相信皮塔有能力讓泰國發展得更好，他支持前進黨是因為前進黨的政策清晰明瞭且可以達成，他希望前進黨組閣後優先處理婚姻平權的政策，因為這樣可以讓同志伴侶結婚，讓同志也可以在人生重要的大事如生病需要治療時幫伴侶簽字同意。（編輯：陳正健）1120515