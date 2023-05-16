中國脫口秀演員因「侮辱解放軍」遭禁演 所屬公司也被當局調查
中國的審查制度時常令影視娛樂產業受到限制，近日一名中國脫口秀演員HOUSE（李昊石）就因為疑似在表演過程中「侮辱解放軍」，事後被觀眾發文抨擊，不僅被迫向大眾致歉，該所屬公司受北京文化和旅遊局派員介入調查。北京市文化執法總隊表示，立案調查結果出爐後會根據調查結果，給出相應的處罰。
國際中心楊智傑／綜合報導
該名觀眾於5月13日前往北京「笑果脫口秀」演出時，當時中國脫口秀演員HOUSE在表演時提到「自己領養了2條野狗，當它們在追松鼠時，讓我聯想到『作風優良，能打勝仗』8個字」；由於習近平在中共十八大期間提出了新時代強軍目標「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良」，因此這12字也成為解放軍的精神口號。
該名網民表示，這位脫口秀演員的台詞「讓他感到不適」，同時在發文內批評「你們這個破梗侮辱了人民子弟兵」，該則貼文引起中國社群網路輿論爭議。對此，笑果文化官方帳號也在微博回應坦言該場演出確實有「不恰當的比喻」，他們已經針對演出內容對演員進行嚴肅批評，要求他反省外也將無限期停止他後續一切演藝工作。
HOUSE（李昊石）本人也發文承認有錯，且稱自己會深刻反省，重新學習。不過北京朝陽區文化和旅遊局仍表示，他們將會介入調查，未來可能給出相應懲處；此外，由於該公司旗下脫口秀演員「出事」有先例，包含對「反封控」示威支持、涉嫌物化女性等言論，北京市文化執法總隊已對該公司立案調查。