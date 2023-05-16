鐵人三項新紀元　台日合作、打造安全環境

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這次的合作不僅加強了台日兩國在運動領域的交流與合作，更進一步提升了賽事安全與醫護運動水平。他相信，雙方在鐵人三項運動領域的深入合作將為兩國帶來更多機遇與成就。
運動科學與高齡健康產業中心主任林麗娟教授指出，這次活動旨在強化運動員在比賽過程中的安全意識，並提高救護技術員的應急處置能力。凱薩克長年以各類活動支持公益，其中更鼓勵旗下員工投入運動甚至考取EMT，一方面能讓員工能對急救知識有一定的認知外在發生意外時除了自保外更能對傷者伸出援手，最後還能在中華兒童體育發展協會主導推動的活動提供給更多參與的市民更多的安全保障，積極推動體育產業的發展。
昇陽自行車創辦人陳素梅提及，該公司一直以來致力於支持鐵人三項運動的發展。透過這次與屏東縣金鳳凰緊急救護協會的合作，昇陽自行車期望在運動安全和醫護水平方面取得更大的突破。陳素梅表示，昇陽自行車將繼續積極參與類似的活動，為鐵人三項及自行車運動賽事的安全與發展作出更多貢獻。
醫護鐵人創辦人陳彥良談到，醫護鐵人的成員除了必須具備台灣緊急醫療救護法中的緊急醫療救護人員醫師、護理人員、救護技術員外，根據支援賽事的種類及組別的不同，必須具備有對應的完賽成績才有辦法爭取到護鐵人任務賽事的贊助，根據2022年的統計，醫護鐵人共支援全台102場的馬拉松、自行車、越野跑、長泳賽及鐵人賽向各類耐力型運動賽事．而昇陽自行車與醫護鐵人基於推共全民EMT的願景已經合作多年，未來將持續整合業界資源共同為台灣賽事安全而努力．探索者運動早在疫情前多次協助千葉縣館山市推動南房總半島的自行車運動，並成功建立館山市自行車租賃系統，讓自行車愛好者不用千里迢迢攜帶自行車，也能在當地租用到賽事等級的自行車輛。這次台日合作開創了鐵人賽事安全與醫護水平的新紀錄，無疑是兩國在體育領域交流與合作的成功典範。這也為今後兩國在運動賽事、醫護技術等多個方面的合作與交流搭建了橋樑。
此次活動不僅提升了台日兩國在鐵人三項運動賽事的安全與醫護水平，也為兩國在其他運動賽事中的合作模式提供了可借鑒的經驗。未來，台日兩國在體育領域的合作將持續深入，為兩國的運動發展創造更多美好的可能。