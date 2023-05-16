亞太壯年運動會南韓全羅北道揭幕 跆拳道詹任遠摘下首金
2023亞太壯年運動會（2023 ASIA PACIFIC MASTERS GAMES)於5月12至20日在南韓全羅北道揭開序幕，共來自全球71國、14000餘名選手熱烈參與亞洲最大的體育慶典，台灣今在跆拳道賽場率先出現首金，參加跆拳道男子55歲組詹任遠為台灣先奪下1金，總計跆拳道在本屆亞太大師賽就摘下1金5銅。
運動中心/綜合報導
首屆亞太壯年運動會於2018年馬來西亞檳城舉行；今年為第二屆賽事，正式項目為射箭 、田徑、羽毛球、棒球、籃球、保齡球、自行車、高爾夫、曲棍球、柔道、滑輪溜冰、 帆船、射擊、足球、壁球、游泳、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、武術等23項正式項目，另選辦門球、公園高爾夫為示範項目，參賽選手資格為30歲以上的退役選手、業餘選手均可報名參加。
由於雙北將在2025年舉辦世界壯年運動會，今年中華隊由中華民國大師運動協會(Master Games Association)理事長彭臺臨大力支持下參賽，跆拳道選手詹任遠於男子55歲組率先為台灣奪下首面金牌，接著曾紹先、李東憲分別奪下男子45歲及40歲組品勢個人、團體銅牌，跆拳道共拿下1金5銅。