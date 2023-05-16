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俄羅斯漁業遭制裁！挪威帝王蟹狂銷歐洲　每隻可賣200歐元

▲挪威漁業在俄烏戰爭期間獲得大量出口機會。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲挪威漁業在俄烏戰爭期間獲得大量出口機會。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄烏戰爭開打至今，俄羅斯遭歐洲各國與跨國企業聯手制裁，北歐國家挪威反倒因此獲利，不僅天然氣能源取代俄國市場，如帝王蟹等海鮮更是每公斤喊價到50歐元，挪威漁民也從中獲利成為歐洲帝王蟹的主要供應商，光是一隻4公斤的帝王蟹就可以順利賣到200歐元。

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根據《衛報》報導，過去這些來自俄羅斯的帝王蟹被挪威北部的Bugøynes村落漁民們稱為「史達林的紅軍」，原因在於它們在20世紀70年代後期，沿著俄羅斯海岸爬過邊境入侵挪威。由於缺乏天敵，這些帝王蟹對當地漁業就是個最可怕的生態浩劫。體重最高可達10公斤的帝王蟹們，會在被漁網纏住時吃釣魚餌，每年雌性還可產下50顆卵大量繁衍。

當時挪威北部漁村們漸漸沒落，1988年更有不少Bugøynes村當地的漁民們幾乎面臨破產，差點將房屋掛牌出售。然而，隨著歐洲饕客們將帝王蟹視為珍饈，在鱈魚稀少的時期，帝王蟹們卻反過來拯救了挪威北方漁村的生計，這些巨大的螃蟹已經在當地繁衍至擁有數百萬隻，捕獲產業也在此逐漸發展。

挪威海鮮委員會表示，帝王蟹的價格在短短十年內翻了三倍。過去一年來又少了俄羅斯漁民的競爭，光是今年10月，挪威就出口了價值近900萬美元的帝王蟹。Bugøynes 的漁民可以將他們最好的漁獲以每公斤約50歐元的價格出售，這些貿易商再將帝王蟹分銷到全球最上流的餐廳、飯店以及賭場。

每隻帝王蟹重約4公斤，漁民們每次捕撈數以千計，相當於一隻帝王蟹就可賣到200歐元，大約等於新台幣6700元左右。然而，對挪威政府來說，是否將帝王蟹視為一種高經濟價值的漁業資源來管理也因此成為難題，一方面來看帝王蟹的高獲利確實有助於經濟發展，但另一方面作為「入侵者」，帝王蟹的數量若無限制則難以拯救其他漁業和物種。

不過無論挪威政府有意採取何種管制措施，只要帝王蟹在餐桌上的受歡迎程度超過挪威本土魚類，這個問題就可能會持續存在。

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