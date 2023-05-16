英國加入登錄烏克蘭戰損　確保俄羅斯賠償滴水不漏

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去年3月在英國主導下，超過40個國家聯合請求ICC調查烏國境內情況；今年3月，ICC以在烏克蘭境內犯下戰爭罪（war crimes）為由，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發布逮捕令。
聯合國大會（United Nations General Assembly）去年11月在一項決議提到，應建立國際平台，登錄俄羅斯侵略戰爭對烏克蘭所造成損害。
今年2月，荷蘭政府正式同意烏克蘭在海牙建立國際組織「烏克蘭因俄羅斯侵略行為所受損害登錄」（Register of Damages Caused to Ukraine by Russian Aggression）。
烏克蘭司法部指出，登錄資料將涵蓋烏克蘭一般公民、企業和國家所受損害，有助打造符合國際法準則的全面性求償和賠償機制，賠償基金將納入遭各國沒收的俄羅斯資產。
蘇納克（Rishi Sunak）16日將出席在冰島舉行的歐洲理事會（Council of Europe）峰會，重點任務包括確保各國持續並加大援烏力道。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將視訊參與峰會。
成立於1949年的歐洲理事會是當代歐洲歷史最悠久的多邊機制之一，主要任務為推動人權、民主、法治，目前含烏克蘭在內有46個成員國，其中27個是歐盟會員國，美國、日本、加拿大等6國則具觀察員資格。
去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，歐洲理事會於3月16日正式解除俄羅斯會籍。這是首次有國家遭逐出歐洲理事會。
首相府表示，蘇納克在冰島期間並將呼籲各國建立有效的國際機制，以利在維護人權的前提下，打擊人口販運和非法移民。（編輯：陳彥鈞）1120516
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