土耳其大選需第2輪投票！28日決勝負 選民憂社會分化、國家未來
土耳其14日舉行總統大選，因為2大主要候選人，現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、主要反對派共和人民黨（CHP）領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）皆未能過半，土耳其最高選舉委員會（YSK）15日確認，第2輪投票將於28日舉行。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
開票結果顯示，代表執政黨「正義發展黨」競選連任的艾爾段，得票率似乎沒有外界事前預測的那麼低，相反的，他以大約49.4%的得票率，領先克勒奇達爾奧盧的44.9%。由於沒有任何候選人在14日的首輪投票中，獲得50%或以上選票，因此進入土國史上首次總統選舉的第2輪投票。
由於錯誤的貨幣政策、嚴重的通貨膨脹、對言論自由的打壓，加上2月時的土敘大地震應對頗被詬病，外界本以為艾爾段政府本次大選會格外艱難，但土耳其的保守中心地帶，仍以壓倒性多數投票支持執政黨，克勒奇達爾奧盧則贏得了西部和南部大部分沿海省份。
《華盛頓郵報》分析，週日的投票結果顯示，土耳其社會變得相當兩極、分化，讓不少選民更擔心國家的未來。而且隨著執政黨在議會拿下多數，艾爾段在第2輪投票中可能處於較有利的位置。
由於第1輪得票遜於執政黨，多項分析也指出，克勒奇達爾奧盧若無法一鼓作氣勝選，恐怕很難在第2輪投票中延續氣勢，不排除會錯失扳倒艾爾段政權的先機。