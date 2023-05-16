有八成自信！柯文哲談夜會郭台銘：他要我｢別把話講死｣

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對於在國民黨總統提名徵召中，新北市長侯友宜跟郭台銘「誰比較有勝算」，柯文哲指出，他真的看不出來，整個過程都是密室黑箱；比賽還是要有規則，不然到時候一定會出問題。而他與郭台銘、侯友宜兩人的關係差不多，與郭台銘是因為新竹市長高虹安，常常為了高虹安的事講話，與侯友宜則是因為他擔任台北市長期間，台北、新北有需要溝通的地方。
節目來賓提問，柯文哲曾說參選總統機率是99.99999%，外界關注0.00001%不選的可能性，若郭台銘最後代表國民黨參選總統，是否會希望柯文哲不要參選2024，這就是0.00001%的變數。柯文哲回答，郭台銘沒有這樣講，而是告訴他「不要把話講死」；柯文哲解讀，這代表郭台銘出線後，會轉過來再看看怎麼合作。
來賓詢問郭台銘夜訪的目的為何，柯文哲認為，應該是槓桿作用，藉此可對國民黨內部展現，郭台銘可以整合大家，是最好的候選人。至於是否可能與郭台銘合作，柯文哲坦言，兩人合作機率不高，郭台銘現在有一個黨要背，沒辦法隨便去跟人家合作；正因如此，外界問他，他都是回應「DNA都不一樣，要怎麼合作」。
被問到若國民黨提出副總統、行政院長等條件向民眾黨談合作，是否有合作可能，柯文哲僅表示「等他來」。來賓也追問是否在立委選舉有與國民黨談合作的空間，柯文哲坦言，區域立委他不曉得要怎麼合作，因為在民進黨現任立委選區中，國民黨沒人、民眾黨也沒人；若要共推找無黨籍參選人，必須要提早作業，但時間上不容易。
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