內幕／總統提名前夕風雨欲來　藍營人士點名侯友宜放低姿態促團結

有八成自信！柯文哲談夜會郭台銘：他要我｢別把話講死｣

▲ 積極爭取國民黨提名參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘近來動作頻頻，他曾於5月10日深夜會晤民眾黨主席柯文哲，引發外界聯想。柯文哲15日在節目專訪時透露，鴻海創辦人郭台銘對國民黨徵召總統參選人有「8成的自信」，並要他「不要把話講死」。（圖／新頭殼）
▲ 積極爭取國民黨提名參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘近來動作頻頻，他曾於5月10日深夜會晤民眾黨主席柯文哲，引發外界聯想。柯文哲15日在節目專訪時透露，鴻海創辦人郭台銘對國民黨徵召總統參選人有「8成的自信」，並要他「不要把話講死」。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞 |張柏源 綜合報導

積極爭取國民黨提名參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘近來動作頻頻，他曾於5月10日深夜會晤民眾黨主席柯文哲，引發外界聯想。柯文哲15日在節目專訪時透露，鴻海創辦人郭台銘對國民黨徵召總統參選人有「8成的自信」，並要他「不要把話講死」。而郭台銘夜訪的主要目的應該是「槓桿作用」，藉此對國民黨內部展示有能力整合大家，是最好的候選人。

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柯文哲15日接受新聞面對面節目主持人謝震武專訪，談論與郭台銘夜會過程及2024選戰策略。柯文哲在節目中提到，他10日與郭台銘夜會時，曾當面質疑國民黨徵召總統參選人存在「沒有比賽規則」的問題，但郭台銘的說法卻讓他嚇一跳，因為郭台銘自認有「8成的自信」，讓他忍不住反問「你確定嗎？」郭台銘當時在他面前講得很有把握、很有自信。

對於在國民黨總統提名徵召中，新北市長侯友宜跟郭台銘「誰比較有勝算」，柯文哲指出，他真的看不出來，整個過程都是密室黑箱；比賽還是要有規則，不然到時候一定會出問題。而他與郭台銘、侯友宜兩人的關係差不多，與郭台銘是因為新竹市長高虹安，常常為了高虹安的事講話，與侯友宜則是因為他擔任台北市長期間，台北、新北有需要溝通的地方。

節目來賓提問，柯文哲曾說參選總統機率是99.99999%，外界關注0.00001%不選的可能性，若郭台銘最後代表國民黨參選總統，是否會希望柯文哲不要參選2024，這就是0.00001%的變數。柯文哲回答，郭台銘沒有這樣講，而是告訴他「不要把話講死」；柯文哲解讀，這代表郭台銘出線後，會轉過來再看看怎麼合作。

來賓詢問郭台銘夜訪的目的為何，柯文哲認為，應該是槓桿作用，藉此可對國民黨內部展現，郭台銘可以整合大家，是最好的候選人。至於是否可能與郭台銘合作，柯文哲坦言，兩人合作機率不高，郭台銘現在有一個黨要背，沒辦法隨便去跟人家合作；正因如此，外界問他，他都是回應「DNA都不一樣，要怎麼合作」。

被問到若國民黨提出副總統、行政院長等條件向民眾黨談合作，是否有合作可能，柯文哲僅表示「等他來」。來賓也追問是否在立委選舉有與國民黨談合作的空間，柯文哲坦言，區域立委他不曉得要怎麼合作，因為在民進黨現任立委選區中，國民黨沒人、民眾黨也沒人；若要共推找無黨籍參選人，必須要提早作業，但時間上不容易。

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