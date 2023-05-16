西門町肯德基舊址動工了！「進駐新店家」曝光 在地人超意外
位於台北市西門町的「肯德基台北峨眉餐廳」大家還記得嗎？位於峨嵋街和漢中街口，在2021年8月底震撼宣布停業，不少在地人相當錯愕，而時至今日，該地還是一直成為無人使用的建築物。然而，近日就有消息指出「已經開始動工」，預計進駐的店家也搶先曝光，引起網友熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧當初西門町肯德基的歷史，在1985年4月16日，台灣第一家肯德基餐廳開幕，當時候就開在西門町武昌街上，就是電影街「樂聲戲院」的對面，後來肯德基陸續進駐西門町多個地方，峨眉店就是當時拓店的其中一個店址，不過在2021年8月底宣布停業之後，也正式代表肯德基在西門町36年的歷史中劃下句點。
不過在峨眉店宣布結束營業之後，該棟建築就一直被荒廢在那，成為西門町徒步區中，相當突兀的一塊。而懷舊大師張哲日前則在臉書透露「西門町峨眉街肯德基那棟，在閒置一年七個月後，終於有店家要進駐了，據悉會是POP MART泡泡瑪特實體店，以販售盲盒公仔為主」。
消息曝光後，不少在地網友紛紛回應「其實那棟樓的格局滿奇怪的，裡面柱子很多，動線也不好，希望整理過後好一點」、「終於開始動工了，廢棄好久」、「完全想不到的店家類型」、「這棟建築物應該打掉重蓋，不然裡面的格局跟樑柱位置都不好」、「真的閒置好久，終於開始動工」、「結果竟然不是餐飲業喔」。