亟欲避免債務違約！拜登16日再晤麥卡錫　外媒揭華爾街應對措施

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麥卡錫認為，在與國會兩院的跨政黨領袖會晤前，他還沒有看到任何進展跡象，直言：「他們的表現一點也不好，我真的很擔心時間表的問題，我們還有大問題要解決，必須通過眾議院和參議院，但顯然還沒有足夠的進展。」
隨著有關提高31.4兆美元債務上限的討論越演越烈，華爾街已開始為潛在的違約後果做準備，包括如何處理國債支付，關鍵的融資市場反應，確保有足夠的技術、人員和現金來處理高交易量，並檢視對合約的潛在影響。
華爾街的大型債券投資者並警告，保持高水平的流動性，對抵禦潛在的激烈價格波動和拋售潮非常重要。
報導指出，美國證券業暨金融市場協會（SIFMA）考慮了幾種情況，首先最有可能的是，財政部會宣布將到期票券展期，為償還債券持有人爭取時間，讓市場能繼續運作；而在最具破壞性的情況下，財政部無法支付本金和息票，也不會延長到期日，不管哪種都可能導致重大的營運問題。
美國存管信託與清算公司（The Depository Trust and Clearing Corporation , DTCC）表示，當局正積極監測情況，也模擬了各種劇本，與行業夥伴、監管機構保持合作，確保各方活動得到充分協調。