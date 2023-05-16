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亟欲避免債務違約！拜登16日再晤麥卡錫　外媒揭華爾街應對措施

▲面對美國債務違約危機，華爾街正在籌措應對措施。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲面對美國債務違約危機，華爾街正在籌措應對措施。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國財政部當地時間週一再度重申，預計只能支付美國政府的帳單到6月1日，國會共和黨人和白宮達成協議的時間壓力加重。美國總統拜登（Joe Biden）和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及其他國會領袖，預計16日再次會面，設法化解僵局。

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根據《路透社》報導，距離美國政府可能出現資金短缺問題，還剩下約半個月的時間，儘管拜登對協商前景表示樂觀，但控制眾議院的共和黨人強調，除非民主黨願意大幅削減開支，否則他們不會同意提高債務上限，後續可能引發違約、經濟危機。

麥卡錫認為，在與國會兩院的跨政黨領袖會晤前，他還沒有看到任何進展跡象，直言：「他們的表現一點也不好，我真的很擔心時間表的問題，我們還有大問題要解決，必須通過眾議院和參議院，但顯然還沒有足夠的進展。」

隨著有關提高31.4兆美元債務上限的討論越演越烈，華爾街已開始為潛在的違約後果做準備，包括如何處理國債支付，關鍵的融資市場反應，確保有足夠的技術、人員和現金來處理高交易量，並檢視對合約的潛在影響。

華爾街的大型債券投資者並警告，保持高水平的流動性，對抵禦潛在的激烈價格波動和拋售潮非常重要。

報導指出，美國證券業暨金融市場協會（SIFMA）考慮了幾種情況，首先最有可能的是，財政部會宣布將到期票券展期，為償還債券持有人爭取時間，讓市場能繼續運作；而在最具破壞性的情況下，財政部無法支付本金和息票，也不會延長到期日，不管哪種都可能導致重大的營運問題。

美國存管信託與清算公司（The Depository Trust and Clearing Corporation , DTCC）表示，當局正積極監測情況，也模擬了各種劇本，與行業夥伴、監管機構保持合作，確保各方活動得到充分協調。

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