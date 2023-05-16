買便當送炸全雞？「4菜1雞130元」超值到哭 店家起底找到了
現在物價飛漲，民眾連吃個便當隨便都是破百元，食量大一點的人還不一定吃得飽。然而，近日在社群上卻出現隱藏的超值美食，主打買便當送炸全雞，其實就是炸全雞便當，一個要價竟然只要130元，不少民眾不相信前往朝聖，結果拿到實體物品之後都感到相當驚訝，直言「老闆真的太佛」，隨後店家也被起底是位於桃園龍潭的「鵝有雞燴」！
記者張嘉哲/綜合報導
近日有不少網友在臉書社群貼文指出「最近來排隊買炸全雞便當.....11點半營業，排了快50分鐘才買到，單買炸全雞110元，如果加上便當的話是130元」、「同事問我要不要吃炸雞便當，結果買回來是炸全雞，我真的很傻眼，但這樣竟然只要130元...太誇張」、「怎麼可能有這種便當，有四個菜還有一隻炸全雞，只要130元太扯了吧」。只見各個網友貼出的實體照，便當的菜色竟然還高達四種，並且附上一隻貨真價實的炸全雞，整組真的只要130元！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「在哪裡啊？用新台幣下架他」、「吃過一次，排隊要排超久的」、「那天經過已經排到四個店面那麼長」、「桃園龍潭麻！鵝有雞燴啊，老闆人非常好喔」、「鵝有雞燴無誤！不知道到底怎麼賣那麼便宜的」、「真的想知道為什麼可以賣那麼便宜，這真的超值到哭」。
而循線查證，該家店就是位於桃園龍潭的「鵝有雞燴」，店家在四月底的時候就公告將推出「炸全雞便當」，結果後來試賣之後成效超好，排隊人龍大暴增，店家還在臉書上表示「感謝大家的支持，讓大家久等30分鐘以上請大家體諒」並透露這個系列便當是「常規商品」，想吃炸全雞便當的你可不能錯過！