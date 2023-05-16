韓女歌手「留下遺書」陳屍家中！8天後要登台表演 公司證實死訊
南韓TROT（演歌）女歌手海秀（本名金雅拉）13日傳出陳屍家中，現場留有遺書，韓媒昨（15日）才報導死者身分，官方直到晚間終於發聲明證實海秀離世，得年29歲，「很抱歉傳達令人心碎和不幸的消息，海秀12日離開了我們，成為大海上的一顆星星。」
記者楊穎軒／綜合報導
聲明中寫道，海秀是一位溫暖、知道如何分享愛的人，告別式將依照家人的意願，以不被打擾、非公開的方式舉行，希望外界不要散播惡意的報導和謠言，讓悲痛的家屬能好好送海秀最後一程。海秀過世前一天還在IG發文，分享錄影時收到粉絲的應援食物，讓她得到強大的力量，「非常感謝！可愛的便當和漂亮的花...今天太開心了！」
海秀2019年11月推出迷你專輯出道，2020年2月在KBS《歌謠舞台》的演出受到矚目，至今發行過兩張專輯，她原訂20日出席一場公開活動，怎料，登台獻唱前8天撒手人寰，讓所有喜愛她的人措手不及。
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