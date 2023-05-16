金曲入圍／周杰倫僅1項！主席陳建騏吐遺珠 他們最終都被刷掉
第34屆金曲獎將於7月1日在台北小巨蛋登場，而今（16）日在台北三創舉行金曲獎公布入圍記者會，由黃連煜、TRASH、江惠儀、熊仔、葛西瓦、Matzka等人擔任揭獎嘉賓，評審團主席由陳建騏擔任，文化部長史哲表示，疫後的金曲獎迎來了作品大爆發，共有314家報名單位，1667張專輯，2萬4604件作品報名參賽，創下歷年最高的紀錄。其中新人洪佩瑜的專輯《明室》，總共入圍8項，成為本屆金曲獎最大贏家，陳建騏則是分享了「最佳華語男歌手」與「最佳華語女歌手」的遺珠。
記者吳雨婕/台北報導
陳建騏提到「最佳華語男歌手」與「最佳華語女歌手」的入圍名單，光是討論分別高達4輪、3輪，「男歌手的部分，有討論到瘦子、韋禮安、柏霖；女歌手比如鄧紫棋、焦安溥、陳珊妮，評審都有自己的標準，從共同主觀的選擇中，選出客觀的結果。」
陳建騏透露，瘦子與韋禮安討論到很多次，他直言：「韋禮安對於音樂，有本身體現的樣貌，可是評審抓不到感覺；瘦子的話，今年嘻哈類的報名非常多，同類的還有熱狗、熊仔，所以他（瘦子）就不在有限的名額裡。」其中，由於陳建騏參與製作的音樂作品眾多，所以在女歌手部分，他並不能參與討論，只能看結論。
至於「年度歌曲」部分，周杰倫僅以此項入圍金曲獎，周興哲則是沒有出現在榜單內，陳建騏表示：「我覺得各個獎項，考慮很多因素，不是完全盡人意的結果，必須要傳唱度高，以及具有時代意義。」他解釋，今年的年度歌曲規定、方向很清楚，「一個就是傳唱度高，傳唱度高就要有相對的品質；另外一點需要具有時代意義、現象，像是年輕人的某個議題，具有影響力。」而周興哲、孫盛希，都在第二梯次的討論裡頭，可惜最後還是被刷掉。