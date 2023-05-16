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金曲入圍／黃妃破個人紀錄！連3年搶台語歌后　蔡秋鳳獲喜訊淚崩

▲黃妃打破自己的紀錄，連續3年入圍金曲獎「最佳台語女歌手」。（圖／華特唱片提供）
▲黃妃打破自己的紀錄，連續3年入圍金曲獎「最佳台語女歌手」。（圖／華特唱片提供）

記者吳雨婕/台北報導

第34屆金曲獎將於7月1日在台北小巨蛋登場，而今（16）日在台北三創舉行金曲獎公布入圍記者會，「最佳台語女歌手」入圍的有黃妃、蔡秋鳳、鄭宜農、曹雅雯與蔡家蓁，其中黃妃更是打破自己的紀錄，連續3年入圍，她開心表示早已準備好金曲獎戰袍了；至於睽違4年推出專輯的蔡秋鳳，獲知入圍的時候，竟百感交集當場淚崩。

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金曲歌后黃妃以專輯《回想》，再度叩關本屆金曲獎台語女歌手，11度入圍金曲台語歌后、拿下2次台語歌后獎座的她開心分享入圍心情，笑稱自己維持傳統不敢看入圍直播，只敢等同事來通知結果，她感謝的說：「要很謝謝華特唱片幫我製作這次的台語專輯《回想》，入圍真的很開心，還破自己的紀錄連續3屆入圍，但得獎就是保持平常心，這次入圍的其他專輯我都很喜歡，最後更謝謝歌迷們的喜愛與支持。」黃妃透露已準備好這次的典禮戰袍了，接下來就是要忌口少吃一點，美美地出席典禮。

▲黃妃入圍第34屆金曲獎「最佳台語女歌手」。（圖／華特唱片提供）
▲黃妃入圍第34屆金曲獎「最佳台語女歌手」。（圖／華特唱片提供）
蔡秋鳳睽違4年推出新輯，為自己的音樂圓夢而離開唱片公司，首次親自参與專輯製作，對於一口氣入圍「最佳台語專輯」與「最佳台語女歌手」，蔡秋鳳淚崩，百感交集的表示：「很開心努力被肯定，期間的辛苦心酸付出，都值得了，再次的感謝。」

▲蔡秋鳳分享當年在藍寶石的趣事。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲蔡秋鳳聽到入圍2項獎，感動淚崩。（圖／高雄流行音樂中心提供）
有趣的是，鄭宜農竟然不小心把公布日期記成了明天，「不是不在乎，只是ㄎㄧㄤ！！！所以剛剛收到訊息的時候在運動ing，Apple Watch一直響，然後做什麼都很喘心跳很快，都不確定是為了哪一件事在快這樣。」不過鄭宜農對於能夠入圍，感到開心不已，「我是被那麼多人疼愛著照顧著支持著，所以，好像他們的付出終於有了回報的感覺，希望我的被肯定可以為身邊的人們帶來幸福。」

▲鄭宜農自立門戶當老闆，推出新歌〈金黃色的〉。（圖／邊走邊聽有限公司提供）
▲鄭宜農把公布入圍日期記成明天。（圖／邊走邊聽有限公司提供）
曾在2017、2021年兩度奪下台語歌后寶座的曹雅雯，今年再度叩關台語歌后，她表示這次比上次看直播時輕鬆一點，「期望每一次專輯都會是新的挑戰，所以不管如何，每次都要虐自己一下才是更有趣的事。非常謝謝許多優秀的老師們和製作人三哥一同參與這張專輯，很想入圍作詞或作曲哈哈哈哈哈哈，那感覺是另一個領域，繼續寫繼續加油惹！」

▲曹雅雯回應隱婚、離婚一事。（圖／好聞國際事業有限公司提供）
▲曹雅雯透露很想入圍作詞或作曲的獎項。（圖／好聞國際事業有限公司提供）
爭奪今年台語歌后的還有蔡家蓁，她透露最近正在籌備新專輯，因此狀態不佳，還把公布日期記成了18日，「很感謝評審對我的肯定，這張專輯是我人生最迷惘的時候誕生出來的，製作這張專輯的過程也讓我慢慢找回自己的初心。」她笑說入圍後，最想做的事情，是希望錄音的時候不要再連續失眠一個月，「最後很謝謝媽媽昨天在還不知道今天公佈時，第一次為我禱告，謝謝愛我的天父爸爸給我這份禮物，還有真的謝謝一路上支持我的歌迷朋友。」

▲蔡家蓁入圍第34屆金曲獎「最佳台語女歌手」。（圖／時代創藝提供）
▲蔡家蓁近期因為籌備新專輯而失眠。（圖／時代創藝提供）

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