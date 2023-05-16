金曲入圍／黃妃破個人紀錄！連3年搶台語歌后　蔡秋鳳獲喜訊淚崩

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蔡秋鳳睽違4年推出新輯，為自己的音樂圓夢而離開唱片公司，首次親自参與專輯製作，對於一口氣入圍「最佳台語專輯」與「最佳台語女歌手」，蔡秋鳳淚崩，百感交集的表示：「很開心努力被肯定，期間的辛苦心酸付出，都值得了，再次的感謝。」
有趣的是，鄭宜農竟然不小心把公布日期記成了明天，「不是不在乎，只是ㄎㄧㄤ！！！所以剛剛收到訊息的時候在運動ing，Apple Watch一直響，然後做什麼都很喘心跳很快，都不確定是為了哪一件事在快這樣。」不過鄭宜農對於能夠入圍，感到開心不已，「我是被那麼多人疼愛著照顧著支持著，所以，好像他們的付出終於有了回報的感覺，希望我的被肯定可以為身邊的人們帶來幸福。」
曾在2017、2021年兩度奪下台語歌后寶座的曹雅雯，今年再度叩關台語歌后，她表示這次比上次看直播時輕鬆一點，「期望每一次專輯都會是新的挑戰，所以不管如何，每次都要虐自己一下才是更有趣的事。非常謝謝許多優秀的老師們和製作人三哥一同參與這張專輯，很想入圍作詞或作曲哈哈哈哈哈哈，那感覺是另一個領域，繼續寫繼續加油惹！」
爭奪今年台語歌后的還有蔡家蓁，她透露最近正在籌備新專輯，因此狀態不佳，還把公布日期記成了18日，「很感謝評審對我的肯定，這張專輯是我人生最迷惘的時候誕生出來的，製作這張專輯的過程也讓我慢慢找回自己的初心。」她笑說入圍後，最想做的事情，是希望錄音的時候不要再連續失眠一個月，「最後很謝謝媽媽昨天在還不知道今天公佈時，第一次為我禱告，謝謝愛我的天父爸爸給我這份禮物，還有真的謝謝一路上支持我的歌迷朋友。」