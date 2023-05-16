金曲入圍／熱狗首戰歌王嘆沒希望「來陪榜的」 吳青峰再爭寶座
第34屆金曲獎將於7月1日在台北小巨蛋登場，而今（16）日在台北三創舉行金曲獎公布入圍記者會，「最佳華語男歌手」入圍的有MC Hotdog熱狗、鶴、熊仔、吳青峰、HUSH，以及大陸民謠歌手趙雷。其中首戰歌王的MC Hotdog熱狗，直言自己是來陪榜的，「沒希望了。」曾奪下金曲歌王的吳青峰今年則是再度叩關歌王寶座。
記者吳雨婕/台北報導
首度叩關歌王的MC Hotdog熱狗表示，得知入圍時才剛起床，「心情部分，心如止水， 沒什麼特別的感覺 ，我又不是被嚇大的。」他看到準歌王名單，笑虧：「我應該是來陪榜沒希望了，但《NFT》能入圍（最佳作詞人）真的很屌，希望能讓更多人知道這首歌。」
同時入圍最佳新人與最佳華語男歌手的鶴，直言一醒來就得知好消息非常開心，同時也鬆了一口氣，「過去這段時間的努力有被看見，可以感受到身旁的夥伴與朋友們也都很開心。」對於能爭奪今年的歌王寶座，鶴表示很驚訝，「因為是第一年報名金曲獎，感謝評審們的肯定，能夠名列這樣的獎項很榮幸！不論有沒有得獎都很開心，因為可以穿得漂漂亮亮去走紅毯。」
擔任今天揭獎人的熊仔，在記者會現場就已知曉自己入圍，他提到：「可以跟狗哥（MC HotDog）一起入圍華語男歌手很榮幸，期待可以見到他，因為他是很照顧我的前輩，其他入圍者作品也都很厲害。因為之前當過金曲評審，所以對於獎項得失心沒有那麼重，自己心中最踏實的還是下一張專輯，希望可以更厲害，會把注意力放在下一張專輯。」
曾奪下金曲歌王的吳青峰，今年除了以專輯《馬拉美的星期二》再度入圍「最佳華語男歌手獎」外，還入圍了「最佳編曲人獎」、「最佳作曲人獎」、「罪家專輯製作人獎」、「最佳MV獎」、「最佳華語專輯獎」以及「年度專輯獎」，剛好今天恰逢星期二，與他的專輯名稱不謀而合，他因此表示：「託星期二的福，看到君豪跟柳沢導演的名字很開心。」HUSH則表示：「感覺創作歌手這個身分，歌手的部分也被看見了，非常非常感謝，也很開心。」