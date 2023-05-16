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MLB／大谷翔平第5勝到手！4安準完全打擊特大彈　天使9:5擊敗金鶯

▲天使隊二刀流好手大谷翔平開轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流好手大谷翔平開轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今天在對戰金鶯隊比賽，以投打先發出賽，他單場4安打貢獻3打點，剛好是一壘安打、全壘打、三壘安打，只差二壘安打，他就可以完成史上第一位二刀流先發、並完成完全打擊的大紀錄，可惜他在最後一打席未能如願，最後天使仍以9:5贏球，終止2連敗。

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大谷投球狀況並不好，2局被Adam Frazier轟出2分砲，加上3局也被Anthony Santander轟出2分全壘打，5局又被Cedric Mullins開轟，一口氣失5分，單場挨3轟，也是他生涯最慘成績。

大谷打擊卻是表現出色，天使2局下由Zach Neto擊出中外野高飛犧牲打破蛋，3局 大谷敲出右外野安打後，Matt Thaiss獲保送，一二壘有人狀況下，Gio Urshela敲出二壘安打追分。

天使捕手Chad Wallach4局上開轟追平比數，沒想到大谷在一、二壘有人局面又轟出右外野大號全壘打，此全壘打飛行距離139公尺，也是本季最遠全壘打，讓天使一口氣超前比數，單局攻下5分大局。

大谷又在5局敲出三壘安打，可惜第四打席敲出滾地球，形成野手選擇，9局大谷第五打席又敲出左外野安打，他知道無緣完全打擊，但單場4安打，也讓球迷站起來為他鼓掌。

大谷先發7局，共用98球，被打4安打失5分，只有2次保送，5次三振，拿下本季第5勝。

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