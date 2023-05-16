今明適合曬被子「南部飆33度」！這天起雨神轟炸：中北部防雷陣雨
今（16）日天氣回穩、氣溫上升，中央氣象局表示，全台各地高溫都能上看攝氏30度，南部有機會來到攝氏33度，低溫則都落在攝氏21至23度之間，明（17）日白天還會更加暖熱，相當適合曬衣服，不過週四至週六（5/18至5/20），各地都有些短暫陣雨或雷雨發生機會，降雨影響熱區大概落在中北部，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明兩天台灣受到東南至西南風影響，各地氣溫持續回升，白天感受較悶熱，南台灣雖然有些雲層，但接下來水氣都會逐漸減少，整個西半部逐漸回到晴時多雲天氣，僅午後山區有些局部短暫陣雨，而迎風面的東部以多雲天氣為主，花東地區仍有些地形降雨，但都還是會有陽光露臉，整體來說降雨影響都不大。
週四北方鋒面南下靠近，但因西南風增強影響，各地白天高溫持續上升，其中東南部要留意焚風發生，各地天氣則轉為多雲，除了午後山區有短暫陣雨或雷雨機會外，中南部白天起也容易有些短暫陣雨影響。週五（5/19）鋒面通過，台灣降雨會比較廣泛，各地都有些短暫陣雨或雷雨發生機會，預估主要的降雨影響熱區大概落在中北部，可能有單點大雨發生機會。
週六鋒面仍持續影響，不過強度將逐漸減弱，各地雖持續有短暫陣雨或雷雨機會，不過降雨影響的程度相對會再減少些，以中南部山區累積雨量為最多，晚間鋒面遠離後，降雨更會大幅減緩了。下週日至下週一（5/21至5/22）各地為多雲天氣，但下週一又會有新一道鋒面靠近，天氣轉為不穩定，下週二（5/23）各地轉雨。提醒民眾，週四起延續至下週初期台灣天氣都較不穩定，外出請記得攜帶雨具。