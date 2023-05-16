美股走高帶動台股早盤漲逾140點 DRAM、資安概念股強勢
美股四大指數昨（15）日皆漲，其中費城半導體漲逾2%，美光、應材漲4到6%，高通、英特爾、超微、輝達也漲2%以上，帶動台北股市今（16）日也跟著開高走高，早盤一度漲140多點，來到15618點附近，漲幅0.8%。權值王台積電早盤漲8.5元，來到504元。今日盤面焦點為DRAM、IC設計、資安概念股與觀光餐飲股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數15日上漲47.98點，或0.14%，收33348.60點；標普500指數上漲12.20點，或0.30%，收4136.28點；那斯達克綜合指數上漲80.47點，或0.66%，收12365.21點；費城半導體指數上漲79.80點，或2.68%，收3052.64 點。
美股費半大漲，帶動台北股市開高走高，早盤一度漲140多點，來到15618點附近，漲幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲8.5元，重回500元，來到504元。聯電漲0.8%，世界先進與力積電漲1%以上。其他重要電子股，如聯發科、群創、緯創、國巨、日月光漲0.7%到逾1%。
大立光漲逾4%，也帶動其他光學鏡頭族群，保勝光學、聯一光、玉晶光、先進光漲3到4%。DRAM族群紅通通，晶豪科漲4%，華邦電、南亞科、茂矽、威剛漲1到2%。IC設計強勢走高，群聯、迅杰漲3到4%，創意、義隆與鈺太。資安概念股也亮眼，倍力飆漲停，叡揚漲5%，智聯、立端、大世科漲2到3%。
至於觀光旅遊餐飲股持續走高，山富漲逾7%，鳳凰、雄獅、雲品與王品漲1到2%以上，連鎖餐飲也不俗，老四川漲4%多，美食-KY、乾杯、八方雲集、六角漲超過1%。