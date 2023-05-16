火影迷注意！火影忍者動畫20週年特展夢時代登場

超人氣「火影忍者動畫20週年特展」5/16-7/9於夢時代八樓時代會館登場。規劃八大場景及五大沈浸式體驗，更有高雄獨家場景「穢土轉生」，鐵粉可以一起踏進棺材造景裡體驗穢土轉生。此外，還有眾多周邊商品及高雄限定新品，火影迷記得跟上。
記者陳美嘉／高雄報導
除了絕不能錯過的高雄獨家場景「穢土轉生」，現場更打造八大經典場景，包含佐助的「萬花筒寫輪眼」、卡卡西老師的「封邪法印」，鳴人父子在第四次忍者大戰當中使用九尾陰陽陣的「父子共鬥」場面、第四次忍者大戰「五影對戰宇智波斑」的熱血場景、《慕留人 -火影新世代-》當中鳴人跟慕留人合力製造「螺旋丸」打敗桃式、《慕留人 -火影新世代-》中的「七代目火影辦公室」、鳴人及佐助在「終末之谷」的最終戰役，還有蛤蟆文太結合煙霧氣效果，展現「仙人模式」初登場的磅礴場景，全都擬真還原在展場中。
另外還有五大互動沈浸式體驗，「通靈陣」結合燈光感應效果，粉絲觸地展開通靈之術，接著來到妙木山深處寺院與「大蛤蟆仙人」合影留念，再前往「火影世界地圖」互動展示台，接著跟著佐井使用「超獸偽畫」忍術畫出野獸一起拍照，加上精心打造的和室「燈箱紙門」透露出角色人物剪影，透過剪影看看誰才是真正的火影鐵粉。
特展不僅推出眾多的周邊商品，也有多款高雄限定新品，包括內含五款火影造型紀念幣的「20週年紀念幣精裝套組」、鼬及20週年紀念兩款造型「冷水壺」， 還有曉款、忍具款及佐助款等三款「造型口罩」及加大版的曉雲紋造型「大地墊」。