TikTok二度為坎城影展官方夥伴　法國文化界擔憂

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TikTok作為坎城影展等多項文化活動官方夥伴的趨勢引起法國文化界討論，法媒「費加洛報」（Le Figaro）昨天今天連續刊登TikTok歐洲業務經理瓦特沃斯（Rich Waterworth）專訪，以及藝文界人士對TikTok影響力的憂慮。
對坎城影展而言，與年輕人最愛、全球10億用戶的應用程式結合，是讓品牌形象年輕化的最好策略。
影展總監弗黑莫（Thierry Fremaux）3月底在娛樂周刊「綜藝」（Variety）中表示，「很高興能讓影展更靠近年輕人」，並指出TikTok在法國與「最好的文化機構合作，包括羅浮宮、凡爾賽宮及坎城影展」。
費加洛報分析，TikTok確實有意增加與歐洲文化和藝文界的連結，透過人文色彩與明星效應，「淡化可怕的名聲，讓人忘記為北京進行間諜行動、假消息作戰以及讓西方年輕人空洞化的指控」。
法國參議院正進行TikTok影響力策略調查。面對爭議行為，法國劇作家暨作曲家協會（SACD）之前要求坎城影展停止其夥伴關係，卻未能成功。SACD主席侯加（Pascal Rogard）在參議院調查委員會作證時表示，「他們回覆我們：『我們需要錢』」。
為了說服法國人，TikTok今年2、3月砸錢買下電影院、電視、車站等露出管道，播放一系列品牌「世界之窗」的宣傳。據信，TikTok在法國的廣告投資一年之內增加一倍。
TikTok更自2020年起，聘請深耕文化界多年的國家電影與動畫中心（CNC）前主席嘉宏都（Eric Garandeau）出任法國TikTok的機構合作與公共關係負責人。
今年4月的巴黎書展以及之前的法蘭克福書展和英國文學藝術節（Hay Festival），TikTok都是活動官方夥伴。巴黎書展主辦人帕西（Jean-Baptiste Passé）表示任務成功，這屆25歲以下參與者占43%，去年則只有不到1/3，且分享書籍的#BookTok標籤已超過1370億次觀看。
但部分出版社持保留態度，認為閱讀和TikTok主打的快速消費邏輯背道而馳。有書局員工表示有人看了#BookTok分享後來購書；但據媒體「20分鐘」（20 Minutes）所做的讀者調查，絕大多數受訪者表示不會因TikTok買書，更有人說，「好像一直滑TikTok的人會看書一樣，真是本日笑話」。
影音產業方面，TikTok與派拉蒙影業、索尼、華納兄弟等合作，瓦特沃斯說，他們都有TikTok帳號，宣傳最新作品，效果正面，TikTok會讓人想進電影院。在音樂產業上，TikTok說詞類似，表示TikTok上的成功會轉化為音樂串流平台上的成功，稱「TikTok為藝人和唱片公司帶來收益」。
然而，音樂產業開始看清事實。法國唱片出版業公會（Snep）指出，23%的法國TikTok用戶坦承自己使用TikTok後，就更少聽音樂了。Snep主席拉希（Alexandre Lash）批評，「TikTok的大量使用正將消費者帶離訂閱串流的作品，而串流是音樂經濟模式的火車頭」。
一位音樂產業重要人士指出，雖TikTok運用得當可帶來價值，但TikTok以畫面導向的60秒內短片占據注意力經濟市場的重要位子。拉希質疑「TikTok這種抓住吸引力的迷你短片是否對希望長期經營的藝人生涯有所助益」。
影音內容也是如此。法媒分析，TikTok使大腦越來越習慣短片形式，認為電影或影集太長、太繁瑣。瓦特沃斯認為長短片可持續共存，但Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）去年就警告，年輕人的感受性已不同，須大量投資以確保影片的藝術形式不會被擊潰。
侯加特別針對TikTok的著作權爭議提出質疑，他2日在參議院調查委員會上表示：「令我們震驚的，一方面是對於著作權的不尊重，甚至沒有討論的意圖；另一方面，是這個公司企圖進行文化影響。」
他說，嘉宏都帶著支票簿收買文化機構，例如成為坎城影展的夥伴，「透過一連串影響力操作，企圖展現TikTok在文化領域上扮演角色，即使它根本不尊重關鍵的，也是法國守護的著作權。這根本邏輯不通」。（編輯：郭中翰）1120516