郭台銘同框韓國瑜遭爆是P圖？ 2辦公室只認「修了一下」
國民黨將明天（17日）公布總統徵召人選，積極爭取的鴻海創辦人郭台銘搶深藍選票，PO出與韓國瑜十指緊握的同框照，卻遭到圖文作家蕭瑩燈列出照片裡多處不合理之處，包括：地磚方向不一致、郭台銘大腿一粗一細等，直指這些笨拙的露餡，證明該照片是合成加工過的。不過有媒體報導，郭董與韓國瑜辦公室雙雙只認「修了一下」，否認P圖。
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郭台銘日前在臉書PO出與韓國瑜的合照，表示「四年前我們錯過了一次團結的機會。四年後的今天，我們不會也不能錯過第二次」，引發支持者熱情回應。不過，蕭瑩燈眼尖發現「這張圖哪裡不對勁」，還附註：「100個99個找不出來」。
蕭瑩燈在留言處指出，郭董PO出的照片中，地磚方向錯亂、地磚大小變化違反視覺比例、牆底踢腳板不在同一水平線上、郭台銘大腿一粗一細，「這些笨拙的露餡，證明郭董發布的照片是合成加工過的。也就是說，假的啦」！
S網友還驚訝發現：最奇怪的是手指頭⋯這是ai拼的圖吧？L網友也問：他們的手裡怎冒出一根中指？張姓網友狠酸「不作假，不撒謊，不造謠，不厚黑者，枉為中華兒女」。
TVBS今天（16日）上午報導，郭台銘辦公室強調，握手和會面都是事實，僅地上有些雜物所以稍做修圖；而韓國瑜辦公室也表示，握手、見面都是事實，只是「把照片修了一下後面的雜物」，強調「沒有P圖問題」。
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