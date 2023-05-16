神旺酒店每人2500元入住！自備旅宿用品送「大禮包」：比房費還賺
擁有美術館飯店之稱的「神旺商務酒店」，攜手「Woky」、「The Body Shop」國內外兩大知名友善環境品牌，聯名推出「女子生活提案」住房專案。即日起至6月29日，預訂5月22日至6月30日的雙人入住雅寓客房，價格4,999元起（含稅、含服務費），旅客自備一次性備品，即贈送隨行杯、面膜與精油等，總價值高過於住宿費。
記者葉盛耀/綜合報導
此次聯名推出「女子生活提案」住房專案，價格4,999元起（含稅、含服務費），雙人入住雅寓客房，每日限量升等景寓客房外，神旺商務酒店提到，專案再贈將於今年７月推出最新的「Woky渾圓杯770ml」2入，榮獲網美最愛的質感品牌，以新型環保液生產線製作，減少加工過程的廢水汙染，降低二次處理廢水的能源損耗，同步提升保溫效能；更選用無鉛的吸氣劑，二次回收後使用率高，「Woky渾圓杯770ml」從製作到回收，減少對環境的影響，貫徹綠色理念。
另外還贈送享有綠色美妝保養品牌「The Body Shop」新品雪絨花漾顏奇肌更新面膜、維他命E保水修護面膜及靜舒心精萃油20ml，以及實體門市200元折價券。神旺表示，此專案售價4,999元，贈品市售價值高達5,470元，還含價值1,210元的雙人自助早餐，簡直是住宿費相當於0元。
而日勝生加賀屋溫泉酒店近日也針對女性房客推出「閨蜜姊妹 Girls Getaway 好事成三」淑女專案，平日入住日式園景雅緻套房一泊一食甜心價13,000元，姊妹3人成行1人免費。一泊三食淑女專案平日賣17,500元起，贈送多種保養品外加花浴衣體驗。另也可再加價，還有專業管家奉茶與布屋內用餐，行程高檔奢華。