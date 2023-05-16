日式長照系統引進台灣　職人精神如何像太陽一樣發光照亮長輩？

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日本長照系統與台灣差異：人本照護的重要性台灣也有許多長照機構提供服務，但根據安藤政弘的觀察，有許多機構仍將看護視為一種「工作」來執行，普遍認為應盡快完成工作並避免發生意外。然而，在日本的機構當中，長照不僅是一份工作，追求的不是效率而是舒適度，並以日常洗澡任務為例，重視讓入住者舒適享受洗澡而進行的作業，而非追求速度。
「儘管我們的機構仍有改進的空間，我們將繼續努力提供以人為本的照護。」
日本長照落地台灣 面臨本地化挑戰靠理念統一日本長照在台灣落地生根，也並非一帆風順，首先要面對的便是文化衝擊。安藤社長分享，來自日本的員工與台灣員工，基本上就有語言不同的困難，一時之間很難快速建立交流，協調來自越南的員工對照護的想法，也非常有挑戰。
「除了日本員工、台灣員工，還有越南籍員工，要讓三方協力合作，實現本地化，不能固守日本作法，也不能完全按照台灣模式，這樣將失去我們來台的意義。」
此外，台灣職員也有自身的豐富經驗，為顧及彼此的尊嚴，安藤社長提出「不要將其分為導師與學生的角色」，並沒有誰應該教導誰，重要的是讓日本員工融入現場與其他工作人員一同執行照護，促進融合。
安藤社長指出，最重要的是讓所有人擁有相同理念。因此員工加入前或加入後，都會進行理念學習會，致力使員工朝著與日本相同方向共同前進。
從工作到關懷：打造能帶給入住者微笑的照護機構如果我們只將「看護」視為一種「工作」，它將只是一項勞動性的任務。按照這樣的想法，入住者的表情也會變得無光彩，而員工也不自覺地感到消沉。誰都不希望進入這樣的機構接受照護。
因此，對安藤政弘來說，首先要擺脫「看護」等於「工作」的觀念，並思考如何讓入住者展現微笑，逐漸改變他們的表情，同時也使員工明顯地跟隨著改變，並希望在台灣也能夠創造出這樣一個機構。
「很多住戶在面對憂鬱或感到不安時會尋求員工的幫助，尤其我們機構中有很多失智老人。對我而言，對這樣的住戶最重要的是先聆聽他們的心聲。」安藤社長計劃透過日本員工舉辦失智照護的培訓，讓員工能夠以更好的方式應對失智者的需求。
雖然每位入住者待在機構的生活時間有限，但入住的日子，希望每位住戶都能感到快樂，安藤政弘特別著重於康復與失能恢復，希望使住戶能回歸家庭並移除鼻胃管，或進一步提供安寧照護。
日前適逢母親節，太陽長照機構也特別與台北市友聯獅子會合作，在龍潭機構舉辦音樂會，看著住戶們在活動中露出開心的表情，員工們與參與者也都十分愉悅。社長也表示，「希望我們也能像太陽一樣發光照亮他們，帶給他們希望跟溫暖。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57848
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