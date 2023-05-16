新加坡暴力打房沒用！4月房屋銷售月增8成 房市依舊火熱
中國國家主席習近平積極倡議「共同富裕」，迫使中國富豪及菁英加速出走、落腳海外，與中國相距不遠、語言相通、稅率較低的新加坡，就是中國富豪的不二之選。大量中國富豪湧入及香港外商紛紛轉移至新加坡，當地房價和租金持續飆升已成為當局難以解決的問題，儘管新加坡政府在4月底祭出「超暴力打房政策」，將外國人買房的印花稅增加一倍成60％，假如是家族企業或信託基金要買房，稅更增加為65％。直至目前為止，房市並無明顯降溫趨勢，新加坡當月房屋銷售量創下7個月以來新高。私人公寓購買量增加至887間，與前一個月相比增加80%。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據彭博社（Bloomberg）報導，PropertyGuru新加坡區域經理Tan Tee Khoon指出，打房措施雖然會讓買家暫時出現觀望心態，但這些措施對於價格在180萬新元到400萬新元（約台幣4140至9210萬）豪宅銷售影響並不明顯。新加坡一套擁有275間公寓的建案「Blossoms by the Park」在暴力打房措施推出2天後開賣，僅一天就賣出75%的公寓。
自2016年之後，中國富豪一直是新加坡房地產最大的外國買家，去年購買當地私人公寓的外國人，其中近7%是中國人，今年有機會超過10%。房市持續升溫，進一步推升生活成本，已讓當地民眾感到吃不消，如何降低對國內經濟的影響，不要讓當地市井小民買不起房，是新加坡政府正在努力的方向。