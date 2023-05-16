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國民黨總統候選人徵召在即　藍委：鼓吹非誰不投是分化開始

▲國民黨總統候選人將於本周三中常會徵召，洪孟楷今在臉書發文提出三點呼籲，並喊話任何鼓吹非誰不投言論，「就是分化的開始」。（圖／資料照片）
▲國民黨總統候選人將於本周三中常會徵召，洪孟楷今在臉書發文提出三點呼籲，並喊話任何鼓吹非誰不投言論，「就是分化的開始」。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

國民黨徵召總統候選人在即，鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜支持者卻先上演互鬥場面。對此，國民黨立委洪孟楷今（16）日在臉書發文提出三點呼籲，並強調任何鼓吹非誰不投言論，「就是分化的開始，絕對不讓分化得逞」。洪孟楷也認為，每個人心中一定都有所好，但挺誰挺誰不應該是破壞團結的節奏，

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洪孟楷今指出，徵召確定就是團結，才對得起渴望改變的台灣人民；本週即將徵召確定，他們絕對沒有本錢再重蹈2020的覆轍，自始至終也都很清楚，對手是已經出線的民進黨籍總統候選人賴清德，而面對手握行政資源的執政黨，唯有團結再團結，才能為台灣人民拚勝選、拚未來！唯有團結，才對得起渴望改變的台灣人民。

洪孟楷提出三點呼籲，一、「沒有非誰不投、只有全力為台灣、只有中華民國」：任何鼓吹非誰不投的言論，就是分化的開始，絕對不讓分化得逞；這不是鄉愿，而是堅定信心才能拚台灣幸福、捍護中華民國；二、「徵召人選出爐，最快速度與區域立委建立合縱連橫作戰管道」：民進黨的區域立委手握行政資源，有中央的奧援，這是不對稱的戰爭，要贏得國會過半的條件，就是要母雞小雞並肩作戰，發揮1+1大於2的戰力，最快速度建立作戰平台，讓炮口一致對外。

三、「展現藍營執政新優勢，總統候選人與縣市長政策相互結合」：兩次九合一選舉，藍營都獲得多數的縣市執政，而中央執政的高度、如果能跟地方執政的優勢相結合，才能真真正正推出福國利民，為民眾著想的接地氣政策，而不是像過去幾年施政分顏色、補助分藍綠，未來總統候選人所推出政策要與縣市長相搭配，才能夠贏得多數國人信任。

洪孟楷坦言，選擇在徵召前夕發聲，是因為聽到太多基層鄉親的焦慮；每個人心中一定都有所好，但挺誰挺誰不應該是破壞團結的節奏，徵召出線就是別無二心，共同站出來力挺徵召出線總統候選人，傳達基層心聲唯一支持團結、為人民努力往前拚未來，這才是國人想看到的政治環境。

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