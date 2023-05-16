國民黨總統候選人徵召在即　藍委：鼓吹非誰不投是分化開始

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洪孟楷提出三點呼籲，一、「沒有非誰不投、只有全力為台灣、只有中華民國」：任何鼓吹非誰不投的言論，就是分化的開始，絕對不讓分化得逞；這不是鄉愿，而是堅定信心才能拚台灣幸福、捍護中華民國；二、「徵召人選出爐，最快速度與區域立委建立合縱連橫作戰管道」：民進黨的區域立委手握行政資源，有中央的奧援，這是不對稱的戰爭，要贏得國會過半的條件，就是要母雞小雞並肩作戰，發揮1+1大於2的戰力，最快速度建立作戰平台，讓炮口一致對外。
三、「展現藍營執政新優勢，總統候選人與縣市長政策相互結合」：兩次九合一選舉，藍營都獲得多數的縣市執政，而中央執政的高度、如果能跟地方執政的優勢相結合，才能真真正正推出福國利民，為民眾著想的接地氣政策，而不是像過去幾年施政分顏色、補助分藍綠，未來總統候選人所推出政策要與縣市長相搭配，才能夠贏得多數國人信任。
洪孟楷坦言，選擇在徵召前夕發聲，是因為聽到太多基層鄉親的焦慮；每個人心中一定都有所好，但挺誰挺誰不應該是破壞團結的節奏，徵召出線就是別無二心，共同站出來力挺徵召出線總統候選人，傳達基層心聲唯一支持團結、為人民努力往前拚未來，這才是國人想看到的政治環境。