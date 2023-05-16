中國資金出逃！富豪搶買新加坡豪宅　掃貨量年增158%

自中國2023年解封後，當地富豪加速出走計劃，頻頻赴海外考察房地產並啟動移民計畫，其中最受中國富豪歡迎的豪宅投資天堂，就是新加坡。根據新加坡地產公司的報告顯示，在2023年首季外國人在新加坡購買的豪宅的數量創下10年新高，相較於2022年同比，中國買家在新加坡購買的豪宅數量激增158%。不過，隨著富豪將資金移到海外房地產和資產，中國很有可能出現數十億美元計的資本外流。 我是廣告 請繼續往下閱讀 彭博社（Bloomberg）15日報導稱，新加坡地產公司橙易產業（OrangeTee & Tie Pte.）最新報告指出，2023年第一季度外國人共在新加坡的「蛋黃區」購買159個非有地私宅（Ｎon-landed）豪宅，2022年同期僅71個。其中，中國買家在新加坡購買的豪宅數量增至111個，比起去年同期增加158%。由於海外富豪湧入新加坡購買豪宅，導致當地房價和租金飆升，讓當局非常頭疼，新加坡4月公布外國人購買任何住宅都將實行60%的額外買方印花稅率，但似乎沒有明顯降溫趨勢。橙易產業研究與諮詢部副總裁孫燕清（Christine Sun）認為，新加坡政府的「暴力打房政策」難以撼動買家把新加坡視為房地產投資最佳地點之一，富豪們仍會繼續把財產存放在此，因為豪宅在很多重要城市價格可能更高。新加坡暴力打房沒用！4月房屋銷售月增8成 房市依舊火熱加大打房力道！新加坡調高房地產稅 衝擊購買第二戶與外國買家新加坡學者第一手觀察 台灣人的政治認同已然質變富豪最愛國度 ！今年將有3500位富豪入籍新加坡 大多來自中國