泰國大選變天！前進黨積極籌組聯合政府　皮塔拜相仍有變數

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泰國資深媒體人評論員巴維（Pravit Rojanaphruk）接受媒體訪問時表示，這次大選結果對前進黨和為泰黨而言，是一次壓倒性勝利，也是選民明確表達希望改變和要軍隊退出政治的態度，「前進黨橫掃曼谷和普吉島，這是泰國城市中產階級渴望改變的信號。」
15日凌晨2點多，當時開票結果顯示前進黨得票已大幅領先，42歲的黨魁皮塔在推特發文宣佈勝選。他在文中表示，「親愛的同胞，皮塔已準備好成為泰國第30任總理......我將會是你們的總理，無論你們是否投票給我，我都會為你們服務。」15日開票結束後，皮塔召開記者會，強調將尋求組建「6黨執政聯盟」，但目前談判尚未展開。
為泰黨已證實接受前進黨的結盟邀請，為泰黨領袖貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）表示，她會大力支持前進黨組建新政府，也會在國會投票支持皮塔擔任總理。
雖然皮塔獲得貝東丹表態支持，但他要順利組建聯合政府和擔任總理仍有變數。按照泰國憲法規定，他要擔任總理，必須獲得上下議院至少376票支持，然而，泰國上議院250名議員皆由軍方在2019年委任，是保守勢力對泰國政治的最後防線，前進黨的「進步主張」，甚至帶有與王室、軍隊對立的姿態，要獲上議院支持相當困難。
皮塔目前找來的政治聯盟共掌握下議院309席，雖然已超過組織政府所需的250席，但想拿下總理大位仍有一段距離，目前看來，排名第三、拿下71席的泰自豪黨將是皮塔能否拜相的關鍵。
皮塔所帶領的前進黨在選舉中獲得壓倒性勝利，他在勝選記者會再度重申將推動改革冒犯君主法（lèse-majesté），然而，該議題在泰國普遍被認為是禁忌，可能成為皮塔組閣的絆腳石。像是為泰黨的貝東丹就把話說白了，「為泰黨的立場很明確，我們不會廢除冒犯君主法。」專家認為，若前進黨執意改革冒犯君主法，保守的上議院絕對無法接受。
至於看守總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）的團結建國黨政黨得票慘居末位，他與所屬的軍方保守勢力遭選民拋棄，代表著泰國人民心思變，急欲擺脫近10年的軍方執政。帕拉育曾在14日晚上表示，會尊重民主程序和選舉結果。但他未來動態仍備受關注，熟知泰國政治情勢的專家認為，帕拉育目前還不是死牌，此次排名第三的泰自豪黨是他的「稻草」，泰國政局走勢仍然不明朗，誰是最後贏家，仍在未定之天。