麥當勞「5大品項」買1送1！雞塊、薯餅、冰炫風都半價：爽吃21天
台灣麥當勞最新優惠來報到！麥當勞歡樂送5/24～6/13，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」；麥當勞APP於5/10～5/23「隨買店取」，推出「7折起下午茶超值餐點」電子商品券優惠；5/20～5/31使用LINE禮物，還有麥當勞「OREO冰炫風買一送一」。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞歡樂送年中回饋獨家優惠，5/24～6/13，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，並輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」，優惠吃起來。。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。
麥當勞APP於5/10～5/23「隨買店取」，推出「7折起下午茶超值餐點」電子商品券優惠，包括「薯條(中)＋那堤(冰/熱)」10組，特價880元，最多可省370元；「蘋果派＋那堤(冰/熱)」10組，特價770元，最多可省330元。
麥當勞Ｘ LINE禮物優惠活動，5/20～5/31於LINE禮物可享「OREO冰炫風買一送一」，電子商品券優惠限量5,200組 (售完為止)；每週三購買或轉贈麥當勞全品項商品，享10% LINE POINTS回饋。
另外，頂呱呱5月炸雞、呱呱包餐「均一價99元」，即日起至5/21下殺66折，全台頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店）及限foodpanda外送平台。「寵愛媽雞餐」原味炸雞＋地瓜薯條＋35元飲品，特價99元（原價150元）；「勇抱呱寶餐」呱呱包＋阿勇雞塊 x 5＋35元飲品，同樣特價99元（原價150元），划算開吃。提醒大家炸雞部位為店家指定，不可更換。