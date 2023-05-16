常口渴也可能是疾病引起？醫指４大疾病，６方式改善不了早檢查！

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黃軒醫師指出，口乾舌燥（xerostomia）是一種常見症狀，可能和多種疾病或健康問題有關，特別是自體免疫疾病、糖尿病、慢性腎臟病、睡眠呼吸中止症等。
自體免疫疾病：自體免疫疾病是一種自己的免疫系統攻擊自己的疾病，可能導致口乾舌燥，最常見的就是乾燥症，其特徵之一就是口乾舌燥，發生率可高達90%。
糖尿病：糖尿病是一種代謝疾病，也會有較高的機率導致口乾舌燥，根據一篇《牙醫學報》的研究文章指出，其原因可能和高血糖所引起的神經損傷有關。
慢性腎臟病：慢性腎臟病是逐漸發展的疾病，據《臨床腎臟病學雜誌》研究文章指出，患者此症狀發生率較高的原因，可能和腎臟功能受損、代謝物累積、藥物治療等有關。
睡眠呼吸中止症：睡眠呼吸中止症會在睡眠過程當中出現多次短暫的呼吸暫停，患者無法進行充分呼吸，可能導致身體缺氧，進而出現口乾舌燥的症狀。除此之外喉嚨也可能乾燥。
常口乾舌燥？６助方式改善！改善不了早檢查，防範疾病。
黃軒醫師指出，若經常感覺到口乾舌燥，可透過幾種方式進行改善。除了多喝水以外，也包括了少喝咖啡、少喝茶、少抽菸、留意藥物、避免環境等。
少喝咖啡、茶，多喝水：咖啡茶和茶具有利尿效果，且也可能導致口腔、喉嚨的黏膜變得乾燥，建議減少攝取量，增加水分攝取。而喝水是最簡單、最有效的改善方式之一。
少抽菸：至於抽菸，據《臨床呼吸學雜誌》研究文章指出，白天抽菸增加刺激唾液過度分泌，這也會使得夜間唾液過度減少。而抽菸者早上起床時也大多是口乾舌燥的，那正是因為反覆抽菸的煙霧使口腔、喉嚨黏膜更乾、更薄所致。
藥物調整：藥物方面，像是抗憂鬱藥物、抗組織胺藥物、利尿劑等，據《藥物治療學雜誌》研究文章指出，都可能會影響唾液分泌減少，因此如有需要可和醫師詳細討論更換其他藥物的可能性，切勿自行停藥。
增加濕度：環境對於口乾舌燥的影響，據《牙醫學雜誌》研究文章指出，空氣中的溼度對口腔黏膜、喉嚨黏膜也有重要影響，過於乾燥可能出現此症狀。可透過加濕器增加環境濕度，減少發生的可能性。
檢查治療：黃軒醫師也提醒，正如前述所提到的，口乾舌燥也可能是疾病所引起，因此若這些方法都無法有所改善，建議盡早檢查，如有需要便從治療疾病進行改善，如此才更有利健康。
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