諾倍康醫療整合資源　36小時助馬來西亞癌症病患來台就醫

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深諳6種語言與跨國文化 迅速掌握患者病情擁有台灣與馬來西亞醫師資格的黃懷恩醫師，具有6種語言能力、跨醫學專業與跨人文領域、長年協助外國病患來台就醫的國際醫療實務經驗，能整合運用跨國醫療生態系的合作能量，快速、精準掌握患者病情，降低國際醫療常見的醫病溝通障礙與時間成本。
黃醫師接到馬來西亞國際電話後，在36小時內，偕同自身與國際醫療團隊的專業討論，馬上判斷出這位患者罹患腎臟癌，並在以客為尊的需求服務之下，根據患者病情與停留台灣時間、盤點台灣國際醫療院所的服務專業與量能，找出並協調契合醫病雙方需求與服務的童綜合醫院，迅速幫助馬來西亞夫妻順利抵達台灣，專車直驅童綜合醫院，快速入住國際醫療病房，由主治醫師、也是副院長的歐宴泉教授團隊進行電療與免疫療法，而這位馬來西亞妻子接受治療後，夫妻也雙雙逝去心中陰霾，破啼為笑，深深感謝台灣醫療團隊的專業與視病如親的態度。
客製化國際醫療服務 展現台灣優質水準國際醫療服務面臨跨國距離、語言、人文等挑戰，精準、快速的溝通協調及醫院的有效配合，可說是其中的關鍵，而能夠提供一站式的專業客製化國際醫療服務更是病患首選。台灣的醫療與服務具國際水準，吸引不少國際人士探詢甚至來台就醫。隨著全球供應鏈重組，驅動國際企業布局東協市場，加上東協旺盛的人口紅利，推升東協的醫療服務需求，而台灣將可在此潮流中，展現國際醫療的實力，為當地人民提供優質的醫療服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57841
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