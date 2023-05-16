移民署《台灣新住力》登場　新二代加入節目製作團隊

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《我們一家人 台灣新住力》節目呈現新住民多元風貌以及文化風情，透過鏡頭發掘新住民奮鬥故事及相關議題，包括新住民及其子女正向成長實例、新住民在台生活、就業、教育、多元文化、婚姻及親子關係、醫療、娛樂、飲食、多元培力等各面向，傳達新住民追求理想及在台落地生根的勵志精神，期將更多的感動故事傳遞給全台民眾，同時也讓新住民找到新的歸屬感。
此外，節目也將結合大專院校新住民學子，共同參與節目實習、剪接等相關培力訓練，展現新住民子女的專業、自信與驕傲。節目亦關注在台中高階人力、高專、文化技術移民，透過相關案例與輔導措施分享，如新住民築夢計畫、培力計畫、以及相關人才培訓等，期望能吸引更多各國菁英來台。節目片尾也特別製作布告欄趣味圖卡，提供輕鬆易讀的資訊及實用小知識。
《我們一家人 台灣新住力》1小時報導性節目將在5月21日（日）上午8點於「我們一家人」官方YouTube首播、上午10點於民視新聞台首播，隔週六下午4點重播；民視無線台每週六、日下午3時、民視第一台每週六、日下午8時、民視臺灣台每週六、日上午11時及中華電信MOD也能同步收看。2分鐘專題新聞則自5月15日(一)起，每週一到週五於民視新聞台、民視無線台、民視第一台、民視台灣台的新聞時段都能夠看到專題新聞。