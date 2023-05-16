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移民署《台灣新住力》登場　新二代加入節目製作團隊

▲內政部移民署112年《我們一家人　台灣新住力》全新節目。（圖／移民署）
▲內政部移民署112年《我們一家人　台灣新住力》全新節目。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

內政部移民署112年《我們一家人　台灣新住力》全新節目，近期在民視數位媒體總部舉行開播記者會，並全程進行線上直播。節目講述新住民在台落地生根故事，並紀錄來自各國的多元文化，5月15日(一)起在民視頻道首播專題新聞，並於節目臉書粉絲團、民視新聞網、民視新聞臉書粉絲團、民視新聞網YouTube頻道及LINE TV播出，歡迎準時收看，讓大家看到新住民在台灣的新「住」力！

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《我們一家人　台灣新住力》開播記者會由節目主持人王嘉琳主持，並邀請來自越南的人氣越南語講師陳凰鳳、入圍第51屆金鐘獎最佳新進演員的阮氏翠恆，分享他們在台灣的精采體驗。

《我們一家人　台灣新住力》節目呈現新住民多元風貌以及文化風情，透過鏡頭發掘新住民奮鬥故事及相關議題，包括新住民及其子女正向成長實例、新住民在台生活、就業、教育、多元文化、婚姻及親子關係、醫療、娛樂、飲食、多元培力等各面向，傳達新住民追求理想及在台落地生根的勵志精神，期將更多的感動故事傳遞給全台民眾，同時也讓新住民找到新的歸屬感。

此外，節目也將結合大專院校新住民學子，共同參與節目實習、剪接等相關培力訓練，展現新住民子女的專業、自信與驕傲。節目亦關注在台中高階人力、高專、文化技術移民，透過相關案例與輔導措施分享，如新住民築夢計畫、培力計畫、以及相關人才培訓等，期望能吸引更多各國菁英來台。節目片尾也特別製作布告欄趣味圖卡，提供輕鬆易讀的資訊及實用小知識。

《我們一家人　台灣新住力》1小時報導性節目將在5月21日（日）上午8點於「我們一家人」官方YouTube首播、上午10點於民視新聞台首播，隔週六下午4點重播；民視無線台每週六、日下午3時、民視第一台每週六、日下午8時、民視臺灣台每週六、日上午11時及中華電信MOD也能同步收看。2分鐘專題新聞則自5月15日(一)起，每週一到週五於民視新聞台、民視無線台、民視第一台、民視台灣台的新聞時段都能夠看到專題新聞。

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