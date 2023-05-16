陳冠霖遇車禍「尾巴撞爛」！靠這APP報案超實用 簡單流程一次看
陳冠霖昨（15）日在臉書上貼出車禍照，從照片中可以看到對方車頭全毀，陳冠霖的車也幾乎被撞爛，所幸並無大礙，他自嘲寫下：「老天爺愛笨小孩，知道我勤儉持家；要讓我換車也不是這種方法。」而這場意外當時就是靠《110視訊報案》視訊線上報案，讓他在臉書上也力推：「請大家下載這個App！實用」。該怎麼用民眾不妨先學起來，有備無患。
記者周淑萍/綜合報導
《110視訊報案》是內政部警政署建置的報案軟體，讓民眾遇有緊急需求時，可即時使用，撥打出去後可將報案定位點資訊與現場影像傳送至110。下載後手機要開啟「手機定位、Wi-Fi、行動服務、日期與時間」等設為自動設定，同時也需要允許該App「定位、麥克風、相機」的要求才能取得所在位置與時間，且建議事先設定好個人資料，當遇到緊急狀況時才能即時報案，其中行動電話號碼需要和SIM卡相同才能取得座標。
該款App為視訊報案，提供「有聲」好「無聲」，「有聲」會直接擴音和員警視訊對談；如果不方便出聲求救，可以按下「無聲」報案，會傳送所在的定位讓員警可以用最快的時間前來，也能按下左下「T」的案件，選擇用文字報案。但《110視訊報案》是透過網路報案，如果處在沒有網路的情況底下還是需要直接撥打110。
下載路徑
iPhone iOS版本《110視訊報案》
Android 版本《110視訊報案》